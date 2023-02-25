Актриса «Гоголь-центра» Светлана Брагарник умерла в возрасте 78 лет

Актриса Московского драматического центра им. Гоголя (в прошлом — «Гоголь-центр»), народная артистка России Светлана Брагарник умерла в возрасте 78 лет. Об этом ТАСС и «РИА Новости» сообщили в пресс-службе московского театра.

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Фото: Hype Film Светлана Брагарник

Фото: Hype Film

Как передает «РИА Новости», прощание с актрисой пройдет в театре, время еще неизвестно. Сообщается, что смерть наступила после продолжительной болезни. О какой болезни идет речь, не уточняется.

О смерти актрисы также сообщил режиссер Кирилл Серебренников. «Сегодня умерла актриса и наш близкий и дорогой друг Светлана Михайловна Брагарник»,— написал он в своем Telegram-канале. В своем посте он рассказал про работу с актрисой в «Гоголь-центре».

Актерская карьера Светланы Брагарник началась в Московском театре им. Александра Островского в Сахалинской области. С 1972 года она перешла в Московский драматический театр им. Николая Гоголя. С 2013 по 2022 на его месте существовал «Гоголь-Центр», которым руководил Кирилл Серебренников.

Она поучаствовала в ряде проектов режиссера, в том числе фильме «Ученик», спектаклях «Обыкновенная история», «Барокко», «Маленькие трагедии». Также она снималась в фильмах «Порох», «Сатана».

Светлана Брагарник награждена в том числе орденом Дружбы, «Знаком почета», театральной премией «Золотая лира». На фестивале «Кинотавр» в 1991 году получила приз «За лучшую женскую роль» за роль в фильме «Сатана».

Лусине Баласян