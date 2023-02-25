Вадим Шумков попал под санкции Соединенных Штатов Америки

Губернатор Курганской области Вадим Шумков включен в список из 47 глав российских регионов, в отношении которых Госдепартамент США ввел санкции в годовщину специальной военной операции. Это следует из распространенного накануне заявления Госдепа.

Среди других глав регионов УрФО, включенных в список 24 февраля, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

Челябинский губернатор Алексей Текслер состоит в санкционном списке США с декабря прошлого года. Тогда же в него внесли Евгения Куйвашева (Свердловская область), Александра Моора (Тюменская область) и Дмитрия Артюхова (Ямало-Ненецкий автономный округ).