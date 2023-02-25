Суд в Санкт-Петербурге арестовал стрелявшего в сотрудника ОМОНа

Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца Тиграна Хачикяна, стрелявшего в сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга 24 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов города. Он обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга также распространили видео с судебного заседания. Обвиняемый заявил судье, что не возражает против заключения под стражу. Следствие считает, что на сегодняшний день не установлены все лица, которые могли быть причастны к преступлению.

Согласно обвинению, Тигран Хачикян может быть причастен к другим преступлениям против государственной власти. В материалах дела говорится, что он разделяет взгляды группы «Артподготовка» (признана в РФ экстремистской и террористической, запрещена).

На видео и фотографиях с Тиграном Хачикяном на лице мужчины видны травмы и синяки. Следствие заявило, что обвиняемый был «остановлен передней подсечкой», после чего упал, получив синяки.

Инцидент произошел накануне около входа на станцию метро «Гостиный двор». 43-летний сотрудник ОМОНа Николай Сусь был ранен в живот, его состояние оценивается как тяжелое. У Тиграна Хачикяна изъяли травматическое оружие и «коктейли Молотова». Telegram-канал Shot опубликовал видео допроса обвиняемого, в котором он рассказывает, что не собирался стрелять в сотрудника, а планировал бросить «коктейль Молотова» в автомобиль ОМОНа.

Лусине Баласян