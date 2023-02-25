Стрелявшего в омоновца у Гостиного двора в Петербурге арестовали

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО 50-летнего Тиграна Хачикяна, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после стрельбы в бойца ОМОН у Гостиного двора. Сам росгвардеец с проникающим ранением живота находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Следствие полагает, что 24.02.2023, находясь у Гостиного двора, Хачикян дважды выстрелил в сотрудника ОМОН. Состояние потерпевшего оценивается как тяжелое. 25.02.2023 Хачикяну предъявлено обвинение. Вину он признал частично»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Сам обвиняемый заключению под стражу не возражал. В СИЗО он пробудет до 23 апреля 2023 года.

«Ъ-СПб» писал об инциденте со стрельбой, произошедшем в центре Петербурга 24 февраля. Тигран Хачикян пришел к Гостиному двору, где в связи с информацией о возможных несогласованных протестных акциях к годовщине начала военный действий в Украине дежурили дополнительные наряды полиции и Росгвардии, вооруженный травматическим пистолетом, двумя ружьями и «коктейлями Молотова». Когда он включил на портативной музыкальной колонке композицию «Вставай, страна огромная», на него обратил внимание один из бойцов ОМОН и подошел к нему, Хачикян открыл огонь. Его задержали на месте. Бойца ОМОН госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас за его жизнь борются врачи.

Как писало издание 47news, Хачикян родом из Самарканда, в Петербурге живет с 90-х годов, в прошлом служил в Минобороны. Вину в покушении на жизнь сотрудника ОМОН признал частично, объяснив свой поступок протестом против запрета публичных политических выступлений, а также недовольством экономическо-политической ситуации в стране.

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