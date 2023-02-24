В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в сотрудника ОМОНа

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) после стрельбы в омоновца в центре города, произошедшей утром 24 февраля. У задержанного на месте происшествия стрелка изъяли травматическое оружие и «коктейли Молотова».

«По данным следствия, утром 24 февраля 2023 года в центре Санкт-Петербурга вблизи входа в метро на станцию "Гостиный двор" мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавший сотрудник госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь»,— говорится в сообщении пресс-службы петербургского следкома.

Инцидент произошел около 11:00, у Гостиного двора, где дежурили полиция и ОМОН в связи с информацией о возможных несогласованных протестных акций в годовщину начала военной операции в Украине. О мотивах стрелка не сообщается. Известно, что мужчине 50 лет, он уроженец Самарканда, в Петербурге живет в Шушарах. Сперва СМИ сообщали об одном изъятом у задержанного обрезе, позже стало известно, что у него при себе нашли две единицы оружия и два «коктейля Молотова». По данным «Фонтанки», мужчина уже дал признательные показания.

Сотрудника ОМОНа госпитализировали в шоковое отделение Мариинской больницы, пишет «Бумага» со ссылкой на собственный источник в здравоохранении города. «Если выживет — чудо»,— цитирует издание своего собеседника.

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