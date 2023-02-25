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Коммерсантъ FM
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В Башкирии задержан подозреваемый в двойном убийстве и ДТП со смертельным исходом

В Альшеевском районе Башкирии задержан 22-летний мужчина, которого подозревают в двойном убийстве из ревности, а также совершении ДТП со смертельным исходом после того, как он попытался скрыться с места убийства. Возбуждены уголовные дела.

О двойном убийстве стало известно 24 февраля, оно произошло в Миякинском районе Башкирии, сообщает управление МВД по региону. В своей машине был найден зарезанным 20-летний мужчина, 16-летнюю девушку с ножевыми ранениями нашли рядом с автомобилем. Следствие установило подозреваемого: предполагалось, что он движется на своем автомобиле ВАЗ-2114 в сторону Уфы.

По данным следствия, подозреваемый расстался с убитой, их общение продолжилось, однако у нее появился новый возлюбленный. Подозреваемого, как сообщает МВД, это не устроило, и он на отцовской машине, вооружившись молотком и ножом, выследил бывшую девушку и ее нового парня. По данным следствия, после убийства он вернул автомобиль родителям.

После того как его в Альшеевском районе обнаружила полиция, подозреваемый попытался скрыться, но выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, в результате ДТП водитель Lada погиб.

Возбуждены уголовные дела по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть человека, и по факту убийства двух человек.

Мария Федотова

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