На Сахалине обнаружили останки 26 краснокнижных оленей

В Охинском районе Сахалинской области обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя. Он занесен в Красную книгу области, в регионе их насчитывается около 2 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Останки были обнаружены накануне, 24 февраля, местными жителями. Видео очевидцев распространилось в соцсетях. Они сообщали, что среди убитых оленей было 13 самок, некоторые из них были беременными.

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту произошедшего. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия», от Металлургического района Челябинской области) в комментарии радиостанции «Говорит Москва» предположил, что в убийстве оленя могли участвовать «высокопоставленные лица». По его словам, речь может идти о «предварительном сговоре с использованием должностного положения».

Лусине Баласян