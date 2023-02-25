Собственник «Горного хрусталя» снова снизил цену продажи объекта

ТРЦ «Горный хрусталь» теперь продается за 425,323 млн руб., следует из объявления на Avito. Цена квадратного метра, по которой владелец пытается продать объект, сейчас составляет 37,9 тыс. руб. Владелец ТРЦ «БТ Групп» выставила его на продажу в январе этого года за 528, 4 млн руб. В начале февраля цена была снижена до 449,164 млн руб.

«БТ Групп» приобрела «Горный хрусталь» в декабре 2021 года. Якорными арендаторами являются магазины «Перекресток» и DNS. По подсчетам продавца, при 100%-ной заполняемости объекта якорный поток составит 5,6 млн руб. Реконструированное в 2010 году здание является объектом культурного наследия. Ранее ТРЦ владела группа «Виват», основные компании которой оказались в банкротстве.