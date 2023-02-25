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Коммерсантъ FM
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Politico: две крупнейшие криптобиржи не стали замораживать подсанкционные российские банки

Две крупнейшие в мире криптобиржи Huobi и KuCoin не стали замораживать карты российских банков, которые ранее попали под санкции. Криптобиржи по-прежнему проводят трансакции трейдеров с дебетовыми картами подсанкционных банков, в том числе Сбербанка. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на отчет аналитической компании Inca Digital.

Inca Digital отмечает, что Huobi и KuCoin не принимает деньги от российских банков, попавших под санкции США и Евросоюза, хотя разрешает пользователям проводить трансакции с их дебетовыми картами. Гендиректор Inca Digital Адам Заразински в разговоре с Politico отметил, что действия этих криптобирж — «прямое нарушение американских и европейских санкций с небольшой лазейкой».

Уязвимости также есть у криптобирж Binance и ByBit. По оценке Inca Digital, Binance предлагает пользователям с российскими картами множество способов конвертации денег в криптовалюты. Криптобиржа не позволяет проводить операции с картами или счетами подсанкционных банков, однако подобные услуги есть на других ее платформах.

Сингапурская ByBit разрешает клиентам конвертировать рубли в криптовалюту с помощью любой карты, выпущенной в России. Для конвертации пользователям необходимо внести фиатную валюту через онлайн-кошелек или банковскую карту.

«Многие из этих бирж официально свернули свою деятельность в России в связи с введенными санкциями. Они заявили, что блокируют пользователей из России и не позволяют им открывать новые счета»,— дополнили аналитики. Они добавили, что это подчеркивает ограниченные возможности США в том, чтобы отсечь российские компании и граждан от мировой финансовой системы.

В январе «Ъ» писал, что в даркнете выросло количество предложений номинальных аккаунтов для работы на криптобиржах. По мнению экспертов, рост связан с ограничениями криптобирж против россиян.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвесторам зашли аккаунты».

Олеся Павленко

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