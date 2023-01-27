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Коммерсантъ FM
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Инвесторам зашли аккаунты

Российские клиенты криптобирж покупают данные для обхода блокировок

В даркнете увеличилось предложение номинальных аккаунтов для работы на криптобиржах. Они недороги и нередко используются мошенниками для отмывания средств. Однако нынешний рост, по словам экспертов, связан в том числе с ограничениями, введенными криптобиржами против россиян. При этом в механизме остается много рисков, в том числе доступа к аккаунту исходного держателя.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам опрошенных “Ъ” экспертов, в даркнете увеличилось число предложений зарегистрированных аккаунтов на криптобиржах. Количество предложений выросло в два раза по сравнению с началом 2022 года, уточняет сотрудник группы анализа угроз ИБ Positive Technologies Николай Чурсин. Как рассказывает аналитик Digital Footprint Intelligence Петр Мареичев, количество новых объявлений о продаже готовых и верифицированных кошельков на различных криптобиржах в декабре прошлого года достигало 400.

Ранее эксперты отмечали, что в даркнете значительно выросло количество предложений по отрисовке документов для прохождения процедуры «знай своего клиента» (KYC) у финансовых организаций (см. “Ъ” от 27 декабря 2022 года).

В среднем стоимость учетных данных аккаунтов (логин и пароль) составляет $50, отмечает господин Чурсин. «За учетные данные с QR-кодом для двухфакторной аутентификации, полным пакетом документов, на которые был зарегистрирован аккаунт, почтой и Cookie (данные, которые хранятся на компьютере владельца аккаунта, по которому сайт его узнает.— “Ъ”), покупатель заплатит в среднем $300»,— уточнил он.

Эксперт группы анализа внешних цифровых угроз «Инфосистемы Джет» Дмитрий Богачев пояснил, что цена зависит от нескольких факторов: страна регистрации, дата регистрации (чем старше аккаунт, тем выше цена) и история активности. Как правило, стартовый пакет содержит в себе данные для входа в аккаунт, резервные средства получения доступа, реквизиты онлайн-телефонии для получения СМС, паспорт номинала, добавил СЕО Match Systems Андрей Кутьин.

Спрос во многом обусловлен тем, что в последние месяцы многие криптобиржи блокируют российские аккаунты или не дают вывести деньги на карты российских банков, считает директор по развитию специальных сервисов «РТК-Солар» Игорь Сергиенко. При этом есть две категории покупателей, отмечает глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев,— россияне, которые столкнулись с блокировками и вынуждены покупать аккаунт для повседневной работы, а также те, кому подобные услуги «нужны для криминальных дел». Сооснователь BerezkaDAO и Weezi Роман Кауфман заметил, что ввиду роста объема взломов бирж, протоколов и мостов централизованные биржи являются «отличным средством для отмывания любых грязных активов».

С точки зрения российского законодательства говорить об ответственности за подобные действия сложно, отмечают юристы. В рамках применения ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») теоретически возможно, но с очень большим количеством оговорок и сопутствующих действий (например, вывод с криптобиржи на банковский счет), поясняет адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде.

Сам факт покупки чужого аккаунта не формирует состава нарушения или преступления, поскольку он не является имуществом, в отличие от криптовалюты, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. При этом, по его словам, криптовалюта по нынешним законам имуществом признается, соответственно, при совершении сделок с таким имуществом необходимо уплачивать НДФЛ. «Если мы исходим из того, что аккаунт приобретается с целью уклонения бенефициара от декларирования криптовалютных активов и уплаты налога при совершении сделки с ним, то ответственность может наступить именно за нарушение требований налогового законодательства»,— уточнил юрист.

Однако и для законопослушных россиян в покупке таких аккаунтов остается много рисков, предупреждают эксперты. Например, всегда есть риск в один миг оказаться без средств, «если вдруг умный дроп (подставной человек.— “Ъ”) внезапно обратится на биржу и скажет, что у него угнали аккаунт»,— отмечает Сергей Менделеев. Продажа аккаунтов, как любой теневой рынок, не гарантирует защиту покупателя — поэтому в сегменте «полно разводил», рассказал основатель Technobit и Satoshi Spirit Александр Пересичан. Никто, подчеркнул он, не может дать гарантию, что после оплаты покупатель хоть что-то получит.

Ксения Куликова, Юлия Пославская, Екатерина Волкова

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