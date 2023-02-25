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Коммерсантъ FM
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Нигерия выбирает непредсказуемо

Граждане крупнейшей экономики Африки идут голосовать

В субботу в Нигерии проходят всеобщие выборы. Их результаты важны не только для страны, но и для всего континента. При этом предсказать итог голосования заранее невозможно. Эта избирательная кампания оказалась полна сюрпризов и нарушила многие политические традиции, сложившиеся за последние четверть века.

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Нигерия — крупнейшая экономика Африки и самая густонаселенная страна континента с населением около 210 млн человек. По объему ВВП ее экономическая столица — мегаполис Лагос — превышает экономики многих соседних государств, вместе взятых. Кроме того, страна занимает седьмое место в мире по объему добычи нефти, а благодаря значительным запасам природного газа в будущем может претендовать на лидерство в производстве этого топлива. Лидирует она и в несырьевых отраслях: в информационно-коммуникационных, банковско-финансовых технологиях, производстве развлекательной продукции. Поэтому выборы в Нигерии считаются одним из самых важных событий года для Африки.

Нынешние выборы в Нигерии — шестые с момента восстановления в стране демократии в 1999 году.

93,4 млн избирателям предстоит выбрать президента, 360 депутатов Палаты представителей и 109 сенаторов.

А еще две недели спустя, 11 марта, избирательный цикл завершится выборами губернаторов и членов законодательных собраний в 28 из 36 штатов федерации. Действующий президент Мухаммаду Бухари, заканчивающий свой второй и последний мандат, по закону баллотироваться уже не может.

С 1999 года у власти в Нигерии находилась Народно-демократическая партия (НДП). Ее в 2015 году сменил «Конгресс всех прогрессивных сил» (КВПС), контролирующий сейчас 60% Сената и 63% нижней палаты федерального парламента. И противостояние двух партий стало осью политической жизни страны. Неудивительно, что среди 18 зарегистрировавшихся кандидатов в президенты наиболее пристально следят за преемником Мухаммаду Бухари представителем КВПС Болой Тинубу и его оппонентом кандидатом от НДП Атику Абубакаром.

Боле Тинубу 70 лет. Он считается одним из самых опытных политиков страны. В прошлом он был губернатором штата Лагос, где расположен одноименный мегаполис и экономическая столица Нигерии. Будучи во главе штата, он навел порядок в его финансах и теперь собирается масштабировать свой успех на всю страну. Он также сыграл решающую роль в создании КВПС и победе Мухаммаду Бухари на президентских выборах в 2015 году. Поэтому на этих выборах «делатель королей» баллотируется под довольно откровенным слоганом «Emi lo kan» («Настал мой черед»).

Бола Тинубу

Бола Тинубу

Фото: Kola Sulaimon / AFP

Бола Тинубу

Фото: Kola Sulaimon / AFP

Атику Абубакару 76 лет. В прошлом — вице-президент (1999–2007) и преуспевающий бизнесмен, известный своими либеральными взглядами, на высший государственный пост он баллотируется уже в шестой раз, рассчитывая вырвать победу у КВПС, которой, по общему мнению, не удалось изменить к лучшему положение в экономике и жизнь простых нигерийцев. Крупнейший телефонный опрос среди 3,1 млн избирателей, проведенный организацией POLAF, назвал Атику Абубакара лидером президентской гонки. Он получил 38% голосов респондентов.

Атик Абубакар

Атик Абубакар

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Атик Абубакар

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Однако с ветеранами нигерийской политики все не так просто.

Критики отмечают, что предвыборные программы кандидатов почти неотличимы. А в глазах многих избирателей они стали символами коррупции и непотизма.

В частности, Болу Тинубу последние 30 лет преследуют серьезные обвинения в отмывании денег и трафике героина.

Важно и то, что избирательная кампания проходит в напряженной обстановке. Ее фоном стали самая высокая за последние 20 лет инфляция, безработица на уровне 33,3%, обесценивание национальной валюты найры и стремительный рост стоимости жизни, в результате которого в бедности проживает 63% населения страны.

Правительственная политика, в частности жесткий протекционистский курс администрации Бухари, лишь усугубила негативные тенденции в экономике. К лету 2021 года, согласно опросу Gallup, уровень доверия к правительству упал до 25% — самый низкий за 12 лет в стране и на тот момент самый низкий показатель в Африке в целом. Отражением кризисного состояния государства стал беспрецедентный рост преступности и терроризма. На юго-востоке Нигерии действуют сепаратисты — сторонники отделения Республики Биафра, на юге — пираты, на северо-востоке — исламисты «Боко-Харам» и «Исламского государства» (обе организации запрещены в РФ), на северо-западе — организованный бандитизм, а так называемый средний пояс стал ареной столкновений скотоводов и земледельцев в борьбе за воду и землю.

Вдобавок власти довольно не вовремя решили навести порядок в финансах. Поскольку перед выборами возрастает спрос на наличность, которая широко используется для подкупа избирателей, то в ноябре 2022 года правительство объявило о выведении из обращения купюр достоинством 200, 500 и 1000 найр (соответственно $0,5, $1,1 и $2,2) и замене их на банкноты нового образца с повышенным уровнем защиты. В результате ажиотажного спроса и дефицита вспыхнули беспорядки, и меры пришлось смягчить.

Сказывается и возрастной разрыв: 40% избирателей не исполнилось и 35 лет, в то время как средний возраст парламентария в 2019 году составлял 55,7 года. Уходящий на покой 80-летний президент Мухаммаду Бухари постоянно улетал на лечение в Лондон, и во время его длительных отлучек работа правительства буквально простаивала.

Ввиду высокого недовольства двухпартийной «геронтократией» явка на выборах в 2019 году была рекордно низкой (35%). Вопрос, что будет в этот раз. Интерес избирателей может подстегнуть участие в выборах достаточно сильных альтернативных кандидатов, находящихся за рамками традиционной двухпартийной системы.

Так, в ходе избирательной кампании заметно выдвинулся бывший министр обороны и губернатор штата Кано 66-летний Рабиу Кванквасо. Он очень популярен в его родном и самом густонаселенном штате благодаря внедренным социальным программам. Сенсацией стало и выдвижение 61-летнего Питера Оби, бизнесмена и тоже достаточно успешного экс-губернатора штата Анамбра (2006–2014), который баллотируется от доселе малоизвестной Рабочей партии. Его поддержал влиятельный экс-президент Олусегун Обасанджо. Питера Оби назвали фаворитом по итогам трех опросов, проводившихся компанией ANAP Foundation совместно с NOI Polls. У феноменального успеха Питера Оби есть причины: высокий запрос на перемены, особенно среди молодежи и образованного среднего класса, разочарованного в политическом истеблишменте.

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Рабиу Кванквасо

Рабиу Кванквасо

Фото: Gbemiga Olamikan / AP

Питер Оби

Питер Оби

Фото: Kin Cheung / AP

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Рабиу Кванквасо

Фото: Gbemiga Olamikan / AP

Питер Оби

Фото: Kin Cheung / AP

Кроме того, особенностью этой избирательной кампании стал нетипичный этноконфессиональный профиль кандидатов. Питер Оби — единственный христианин в президентской гонке и вдобавок к этому выходец из народа игбо, представитель которого первый и последний раз возглавлял страну еще в далеких 1960-х годах.

Нигерия — это сложная страна с разнообразным населением и высоким уровнем неравенства. Главный раскол проходит между богатыми нефтью штатами христианского юга и бедным мусульманским севером, где в то же время сосредоточен наиболее многочисленный электорат.

В соответствии с конституцией, чтобы победить в первом туре, кандидату нужно набрать минимум 25% в 24 из 36 штатов. Поскольку на севере 19 штатов, 15 из которых преимущественно мусульманские, а на юге — 17, из которых 13 преимущественно христианские, то политики просто математически не могут рассчитывать на победу без альянсов с иноконфессиональными силами.

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И Питер Оби, и Рабиу Кванквасо взяли себе в партнеры представителей других конфессий и регионов. А вот Бола Тинубу пошел ва-банк. Рассудив, что компетентность выше предрассудков, он, хотя и южанин-йоруба, но мусульманин по вероисповеданию, взял себе в пару мусульманина-канури Кашима Шеттиму, экс-губернатора северо-восточного штата Борно. Но в итоге это решение не понравилось даже многим мусульманам-однопартийцам, и вопрос — как к этому отнесутся его избиратели. Атику Абубакар также поступил традиционно. Кандидатом в вице-президенты он выбрал южанина и христианина Ифеаньи Окову, губернатора штата Дельта. Однако само выдвижение Атику Абубакара в президенты от НДП стало вызовом и нарушением политических традиций страны.

Дело в том, что для сглаживания межконфессиональной напряженности с 1999 года в Нигерии действует негласное правило ротации президентов, или зонирование. В соответствии с ним каждые восемь лет на высшем государственном посту по очереди должны находиться представители мусульманского севера и христианского юга. Этот принцип в первый раз был нарушен после смерти президента-мусульманина Умару Мусы Ярдуа в 2010 году: его срок «доправил» вице-президент христианин Гудлак Джонатан, который вслед за тем избрался еще на четыре года, хотя мусульмане полагали, что это еще срок, отведенный для них. В 2015 году Гудлак Джонатан баллотировался снова, но потерпел поражение от КВПС во главе с Мухаммаду Бухари на волне, как считается, протестного голосования возмущенной мусульманской общины. После двух проигранных выборов НДП решила вновь изменить правилу ротации. Имея в виду огромный электоральный потенциал севера, а также под предлогом того, что за 16 лет, пока НДП была у власти, северянин правил лишь три года, партия позволила соревноваться каждому вне зависимости от конфессии, открыв тем самым путь Атику Абубакару. Поскольку он, как и президент Бухари, мусульманин из народа фульбе, это разозлило электорат южных штатов, традиционно голосовавший за НДП. С учетом всех этих факторов результаты выборов в Нигерии могут быть самыми неожиданными.

Алексей Целунов

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