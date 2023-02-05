Приключения понтифика в Африке

Папа римский Франциск завершил шестидневный пастырский визит в Африку, в ходе которого он посетил две наименее благополучные христианские страны континента — Демократическую Республику Конго (ДРК) и Южный Судан. В ходе поездки понтифик затронул ключевые, с его точки зрения, проблемы региона: «экономический колониализм», пришедший на смену политической зависимости от метрополий, коррупцию местных властей, а также вопросы национального примирения. Для Ватикана Африка имеет принципиальное значение. Католическая община на континенте растет стремительными темпами. К середине века в Африке будет проживать более трети всех католиков мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Папа римский Франциск уже пятый раз приезжает в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. По прогнозам, к 2050 году католики составят 32% африканского населения Фото: Reuters / Thomas Mukoya Фото: Reuters / Yara Nardi Фото: Reuters Фото: Reuters / Yara Nardi Фото: Reuters / Yara Nardi Фото: Reuters / Luc Gnago Фото: Reuters / Yara Nardi Фото: Reuters / Luc Gnago Фото: Reuters / Vatican Media Фото: Reuters / Luc Gnago Фото: Reuters / Vatican Media Фото: Reuters / Vatican Media Следующая фотография 1 / 12 Папа римский Франциск уже пятый раз приезжает в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. По прогнозам, к 2050 году католики составят 32% африканского населения Фото: Reuters / Thomas Mukoya Фото: Reuters / Yara Nardi Фото: Reuters Фото: Reuters / Yara Nardi Фото: Reuters / Yara Nardi Фото: Reuters / Luc Gnago Фото: Reuters / Yara Nardi Фото: Reuters / Luc Gnago Фото: Reuters / Vatican Media Фото: Reuters / Luc Gnago Фото: Reuters / Vatican Media Фото: Reuters / Vatican Media

Папа Франциск завершил в воскресенье свой пятый визит в Африку. Внимание понтифика к континенту неслучайно. Именно здесь находится самая быстрорастущая католическая община. Если в 1910 году на континенте проживало всего около 1% всех католиков мира, то сегодня их доля достигла 18% (256 млн верующих). А к 2050 году, согласно прогнозам, они составят уже 32%. При этом диалог между Ватиканом и африканской католической общиной развивается не всегда гладко. Им еще только предстоит найти общий язык, о чем сам папа заявил в ноябре. Это касается отношений как с паствой, так и с африканскими иерархами, которые в целом более консервативны, чем их европейские коллеги. Они не так легко принимают смягчившиеся взгляды Святого престола на гомосексуальность, аборты и другие спорные для церкви вопросы. Кроме того, африканцы мало представлены в самом Ватикане. Сейчас в число тамошних иерархов входит только один посланец континента — танзаниец Протас Ругамбва, который занимает высокий пост секретаря-адъюнкта ватиканской Конгрегации евангелизации народов. Поэтому и духовенство, и миряне в Африке ожидают от Ватикана серьезного изменения кадровой политики.

Поездка папы Франциска на африканский континент должна была состояться еще в июле прошлого года, но была отложена из-за проблем понтифика со здоровьем. Впрочем, и сейчас 86-летний Франциск был вынужден передвигаться в кресле-каталке из-за больного колена.

Выбор папой стран для посещения далеко не случаен. Католики составляют свыше 40% почти стомиллионного населения ДРК — это самая крупная католическая община Африки.

Однако последний раз нога римского понтифика ступала в Конго (тогда еще — Заир) в далеком 1985 году. С тех пор там выросло несколько поколений католиков.

Для Святого престола ДРК важна еще и тем, что католические структуры здесь гораздо влиятельнее, чем в других странах мира. В условиях слабости государственной власти церковь играет ведущую роль в здравоохранении и образовании, социальной и гуманитарной поддержке населения, а прелаты выступают арбитрами в политических конфликтах. Так, в 2018 году CENCO, влиятельная епископальная конференция Конго, сыграла ключевую роль в организации мирной передачи власти избранному президенту Феликсу Чисекеди.

Неудивительно, что в этой стране папе Франциску был устроен грандиозный прием. В аэропорту Киншасы его встречал лично президент Феликс Чисекеди. Здесь же понтифик отслужил мессу, которая собрала более миллиона человек. А спустя два дня на специально переоборудованном для этой цели стадионе Мучеников папа выступил с проповедью уже перед десятками тысяч молодых конголезцев. Во всех своих выступлениях папа затрагивал весьма болезненные для конголезцев темы. Он раскритиковал «экономический колониализм», пришедший на смену политической зависимости от метрополий, осудил «забытый геноцид» на востоке страны, напомнил о жадности добывающих компаний, чья хищническая эксплуатация природных богатств обрекает на нищету почти сто миллионов человек. «Руки прочь от Конго, руки прочь от Африки! Хватит душить и грабить эту землю!» — призвал папа. Впрочем, не забыл он и о коррупции и ответственности за нынешнее положение конголезских властей.

В ДРК понтифик встречался с жертвами вооруженных конфликтов. Его визит совпал с очередным обострением ситуации на востоке страны, где действуют около 120 вооруженных группировок. По соображениям безопасности папа был вынужден отменить посещение этого региона страны, хотя отметил, что очень хотел бы там побывать.

В Южный Судан, где христианство укоренено значительно меньше и во многом поддерживается усилиями иностранных миссионеров, папа вылетел в сопровождении архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби и модератора генеральной ассамблеи пресвитерианской Церкви Шотландии Иэна Гриншилдса.

Такое экуменическое «паломничество мира» вполне естественно как для понтифика, известного приверженностью межконфессиональному диалогу, так и принимающей стороны. Три церкви тесно сотрудничают в достижении межобщинного и политического мира в Южном Судане.

Напомним, что эта страна отделилась от Судана и обрела самостоятельность только в 2011 году. Но мирной жизни не получилось. Не прошло и двух лет, как между сторонниками президента Салвы Киира и вице-президента Риека Мачара вспыхнул конфликт, который унес жизни 380 тыс. человек. Столкновения продолжились и после достижения мирного соглашения 2018 года. Из 11,6 млн населения 2,2 млн были вынуждены покинуть свои дома, еще 2,3 млн бежали в другие страны.

Папа римский уже пытался мирить двух враждующих южносуданских лидеров. В 2019 году он пригласил их на духовную встречу в Ватикан, после которой опустился на колени и поцеловал им обувь. Трудно сказать, каков был вклад лично понтифика в ослабление вражды между двумя лидерами, но в 2020 году в Южном Судане было сформировано единое правительство. Впрочем, конфликт между Салвой Кииром и Риеком Мачаром до сих пор полностью не исчерпан.

В этот раз папа Франциск вновь адресно обратился к двум политикам с призывом прекратить вражду и добиться справедливости в распределении национальных богатств. Он также призвал их подумать, какую память они хотят оставить после себя грядущим поколениям граждан. После встречи с понтификом растроганный Салва Киир заявил о помиловании 71 заключенного, однако неясно, как слова Франциска повлияют на его отношения с соперником.

Кроме встреч с южносуданскими лидерами и политиками, папа посетил лагерь беженцев в районе Джубы, а также провел экуменическое богослужение в мавзолее Джона Гаранга — героя национально-освободительной борьбы и фигуры, все еще способной символически объединить нацию. «Кто следует Христу — выбирает мир всегда, кто разжигает войну и насилие — предает Господа и отвергает Евангелие»,— заключил папа Франциск.

Алексей Целунов