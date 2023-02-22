Больше 340 человек арестованы в Турции после землетрясений

После двух крупных землетрясений в Турции арестовали более 340 человек. Их обвиняют в мародерстве либо в нарушении правил строительства зданий, обрушившихся при землетрясениях. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

В 11 турецких провинциях следствие подозревает 564 человека в нарушении правил строительства зданий. Около 160 человек уже арестованы, другие в розыске. В мародерстве подозревают 282 человека. Из них арестован 181.

Ночью и днем 6 февраля в Турции прошли два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,7. По последним данным, погибли 42,3 тыс. человек. По данным ВОЗ, в соседней Сирии во время землетрясений погибли не менее 8,5 тыс. человек. 20 февраля в Турции произошли новые землетрясения, при которых пострадали около 1 тыс. человек.

Анастасия Ларина