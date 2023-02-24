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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: за год конфликта на Украине российские миллиардеры потеряли $67 млрд

Общее состояние 23 миллиардеров России за год вооруженного конфликта на Украине сократилось на $67 млрд, сообщает Bloomberg. По подсчетам агентства, самые большие потери понес основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который за год военной операции обеднел на $6,7 млрд.

На втором месте по потерям по версии Bloomberg — председатель совета директоров Группы НЛМК Владимир Лисин, потерявший $5,8 млрд. Замыкает тройку лидеров по объему финансовых потерь Роман Абрамович, который, по информации Bloomberg, потерял за год конфликта $5,6 млрд.

Агентство отмечает, что в России есть миллиардеры, состояние которых увеличилось по итогам года. В их число, в частности, входит гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев (+$2,1 млрд), основатель холдинга USM Алишер Усманов (+1,2 млрд) и основатель инвестфонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (+$0,2 млрд).

1 февраля агентство Bloomberg сообщило о росте состояния российских миллиардеров на $16,1 млрд в текущем году. По расчетам агентства, больше всего из россиян с начала года заработал глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — прирост составил $2,5 млрд.

В январе Forbes представил десятку самых обедневших в 2022 году миллиардеров России Десятку возглавил господин Мордашов. В список также вошли, в частности, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Десять самых обедневших миллиардеров России в 2022 году

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Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — потерял $11,1 млрд (состояние на 20 декабря 2022 года: $18,4 млрд)

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — потерял $11,1 млрд (состояние на 20 декабря 2022 года: $18,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — $8,3 млрд ($4,7 млрд)

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — $8,3 млрд ($4,7 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков — $5,9 млрд ($0,87 млрд)

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков — $5,9 млрд ($0,87 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Бизнесмен Роман Абрамович — $5,6 млрд ($8,7 млрд)

Бизнесмен Роман Абрамович — $5,6 млрд ($8,7 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $5,1 млрд ($21 млрд)

Глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $5,1 млрд ($21 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун — $4,2 млрд ($7,5 млрд)

Акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун — $4,2 млрд ($7,5 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг — $4,1 млрд ($5,2 млрд)

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг — $4,1 млрд ($5,2 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Cовладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — $3,97 млрд ($20,8 млрд)

Cовладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — $3,97 млрд ($20,8 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Cовладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $3,3 млрд ($24,4 млрд)

Cовладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $3,3 млрд ($24,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Gредседатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин — $2,8 млрд ( $3,4 млрд)

Gредседатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин — $2,8 млрд ( $3,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — потерял $11,1 млрд (состояние на 20 декабря 2022 года: $18,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — $8,3 млрд ($4,7 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков — $5,9 млрд ($0,87 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Бизнесмен Роман Абрамович — $5,6 млрд ($8,7 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $5,1 млрд ($21 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун — $4,2 млрд ($7,5 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг — $4,1 млрд ($5,2 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Cовладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — $3,97 млрд ($20,8 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Cовладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $3,3 млрд ($24,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Gредседатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин — $2,8 млрд ( $3,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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