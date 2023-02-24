Bloomberg: за год конфликта на Украине российские миллиардеры потеряли $67 млрд

Общее состояние 23 миллиардеров России за год вооруженного конфликта на Украине сократилось на $67 млрд, сообщает Bloomberg. По подсчетам агентства, самые большие потери понес основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который за год военной операции обеднел на $6,7 млрд.

На втором месте по потерям по версии Bloomberg — председатель совета директоров Группы НЛМК Владимир Лисин, потерявший $5,8 млрд. Замыкает тройку лидеров по объему финансовых потерь Роман Абрамович, который, по информации Bloomberg, потерял за год конфликта $5,6 млрд.

Агентство отмечает, что в России есть миллиардеры, состояние которых увеличилось по итогам года. В их число, в частности, входит гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев (+$2,1 млрд), основатель холдинга USM Алишер Усманов (+1,2 млрд) и основатель инвестфонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (+$0,2 млрд).

1 февраля агентство Bloomberg сообщило о росте состояния российских миллиардеров на $16,1 млрд в текущем году. По расчетам агентства, больше всего из россиян с начала года заработал глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — прирост составил $2,5 млрд.

В январе Forbes представил десятку самых обедневших в 2022 году миллиардеров России Десятку возглавил господин Мордашов. В список также вошли, в частности, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков.

Эрдни Кагалтынов