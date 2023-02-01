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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,1 млрд с начала 2023 года

В текущем году состояние миллиардеров России увеличилось на $16,1 млрд, следует из опубликованного Bloomberg индекса богатейших людей планеты (Bloomberg Billionaires Index). Расчет производится в том числе на основе стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры.

По расчетам агентства, больше всего из россиян с начала года заработал глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — прирост составил $2,5 млрд, а его состояние увеличилось до $17,9 млрд. В тройку лидеров по объемам заработанного с начала 2023 года среди российских бизнесменов также вошли основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (прирост $1,54 млрд) и глава «Норникеля» Владимир Потанин (+$1,32 млрд).

Больше одного миллиарда с начала года также заработали владелица Wildberries Татьяна Бакальчук (+$1,16 млрд), совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон (+$1,12 млрд), а также основатель холдинга USM Алишер Усманов (+$1,06 млрд).

По данным Forbes, Алексей Мордашов понес самые большие финансовые потери в 2022 году — почти $11 млрд. В топ-10 cамых обедневших российских миллиардеров по итогам прошлого года вошли также Вагит Алекперов, потерявший $5,1 млрд, и Татьяна Бакальчук, обедневшая на $8,3 млрд.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

10 cамых обедневших российских миллиардеров

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Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — потерял $11,1 млрд (состояние на 20 декабря 2022 года: $18,4 млрд)

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — потерял $11,1 млрд (состояние на 20 декабря 2022 года: $18,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — $8,3 млрд ($4,7 млрд)

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — $8,3 млрд ($4,7 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков — $5,9 млрд ($0,87 млрд)

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков — $5,9 млрд ($0,87 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Бизнесмен Роман Абрамович — $5,6 млрд ($8,7 млрд)

Бизнесмен Роман Абрамович — $5,6 млрд ($8,7 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $5,1 млрд ($21 млрд)

Глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $5,1 млрд ($21 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун — $4,2 млрд ($7,5 млрд)

Акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун — $4,2 млрд ($7,5 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг — $4,1 млрд ($5,2 млрд)

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг — $4,1 млрд ($5,2 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Cовладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — $3,97 млрд ($20,8 млрд)

Cовладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — $3,97 млрд ($20,8 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Cовладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $3,3 млрд ($24,4 млрд)

Cовладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $3,3 млрд ($24,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Gредседатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин — $2,8 млрд ( $3,4 млрд)

Gредседатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин — $2,8 млрд ( $3,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — потерял $11,1 млрд (состояние на 20 декабря 2022 года: $18,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — $8,3 млрд ($4,7 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков — $5,9 млрд ($0,87 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Бизнесмен Роман Абрамович — $5,6 млрд ($8,7 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $5,1 млрд ($21 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун — $4,2 млрд ($7,5 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг — $4,1 млрд ($5,2 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Cовладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — $3,97 млрд ($20,8 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Cовладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $3,3 млрд ($24,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Gредседатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин — $2,8 млрд ( $3,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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