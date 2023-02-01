Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,1 млрд с начала 2023 года

В текущем году состояние миллиардеров России увеличилось на $16,1 млрд, следует из опубликованного Bloomberg индекса богатейших людей планеты (Bloomberg Billionaires Index). Расчет производится в том числе на основе стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры.

По расчетам агентства, больше всего из россиян с начала года заработал глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — прирост составил $2,5 млрд, а его состояние увеличилось до $17,9 млрд. В тройку лидеров по объемам заработанного с начала 2023 года среди российских бизнесменов также вошли основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (прирост $1,54 млрд) и глава «Норникеля» Владимир Потанин (+$1,32 млрд).

Больше одного миллиарда с начала года также заработали владелица Wildberries Татьяна Бакальчук (+$1,16 млрд), совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон (+$1,12 млрд), а также основатель холдинга USM Алишер Усманов (+$1,06 млрд).

По данным Forbes, Алексей Мордашов понес самые большие финансовые потери в 2022 году — почти $11 млрд. В топ-10 cамых обедневших российских миллиардеров по итогам прошлого года вошли также Вагит Алекперов, потерявший $5,1 млрд, и Татьяна Бакальчук, обедневшая на $8,3 млрд.

Эрдни Кагалтынов