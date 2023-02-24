В Петербурге уроженец Узбекистана ранил сотрудника ОМОНа из травмата

В Санкт-Петербурге в сотрудника местного ОМОНа выстрелили у Гостиного двора, с тяжелым ранением живота он госпитализирован. Стрелка задержали на месте происшествия, им оказался 50-летний уроженец Самарканда, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел около 11:00, после развода нарядов сотрудников силовых ведомств, которыми усилили центр города в связи с информацией о возможных несогласованных протестных акций в годовщину начала военной операции в Украине. О мотивах стрелка не сообщается. Известно, что мужчина живет в Шушарах. У него изъяли заряженный картечью обрез.

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