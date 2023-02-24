Осужденному за коррупцию экс-главе СУ СКР Кузбасса вернули звание генерала

Апелляционная инстанция Кемеровского областного суда изменила приговор бывшему руководителю управления СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину, осужденному на 10 лет за получение взяток (ст. 290 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) и превышение полномочий (ст. 286 УК РФ). Сергею Калинкину возвращено звание генерал-майора, сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, облсуд снизил наказание подчиненным Сергея Калинкина — бывшему заместителю руководителя второго отдела кузбасского управления СКР Сергею Крюкову и бывшему следователю этого отдела Артемию Шевелеву. Каждому тюремный срок сократили с 6 лет до 5 лет 10 месяцев. Приговор другим фигурантам этого дела — бывшим вице-губернаторам Кемеровской области Алексею Иванову (6 лет колонии общего режима), Александру Данильченко (5,5 лет колонии общего режима) и экс-начальнику департамента обладминистрации Елене Троицкой (5,5 лет колонии общего режима) — оставлен без изменения. Еще двое обвиняемых, бизнесмен Александр Щукин и его доверенное лицо, юрист Геннадий Вернигор, умерли. Уголовное преследование в отношении них было прекращено.

Приговор по этому делу Центральный райсуд Кемерова вынес в декабре 2021 года. Как указывается в материалах суда, в июле 2016 года владелец нескольких угледобывающих предприятий Александр Щукин узнал о проблемах на «Инском» — протест шахтеров из-за задержки зарплаты, невыход сотрудников предприятия на работу и пр. Он «решил с помощью своего хорошего знакомого Сергея Калинкина, возглавлявшего тогда СУ СКР в Кузбассе, его подчиненных и заместителей губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченко завладеть принадлежавшими адвокату Антону Цыганкову 513 акциями АО номинальной стоимостью 256 тыс. руб. балансовой стоимостью на 12 июля 2016 года 2,8 млрд руб.».

После чего номинального владельца акций этапировали из Новокузнецка в Кемерово по распоряжению из следственного управления и арестовали на двое суток. В следственном управлении с ним провели переговоры чиновники обладминистрации, затем из Новокузнецка приехал юрист Александра Щукина Геннадий Вернигор, а чиновница Елена Троицкая для оформления доверенности на сделку с акциями позвонила знакомому нотариусу, пригласив опять же в Следственный комитет.

Уже затем, когда по этим фактам в ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело, в ходе его расследования Александр Щукин признался, что дарил генералу Калинкину автомобили марки BMW.

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Илья Николаев