Сегодня исполняется 64 года первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель «Деловой России» Алексей Репик:

— Уважаемый Андрей Рэмович! Примите самые теплые поздравления с Днем рождения! Ваш вклад в развитие экономики нашей страны, в формирование комфортной среды для предпринимательской активности невозможно переоценить. Преданный делу профессионал, выдающийся организатор, Вы в любых обстоятельствах ответственно подходите к решению сложнейших государственных задач, достойно и уверенно принимаете самые серьезные вызовы. Искренне благодарю Вас за поддержку важных деловых инициатив и от всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших больших успехов!

Сегодня исполняется 49 лет министру просвещения Сергею Кравцову

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова:

— Уважаемый Сергей Сергеевич! Сегодня Вы принимаете искренние и теплые поздравления с Днем рождения из всех уголков нашей прекрасной Родины. И я с большой радостью присоединяюсь к ним. Вас неслучайно называют главным учителем страны, ведь возглавляемое Вами министерство разрабатывает и реализует государственную политику в сфере образования! Более миллиона педагогов следят за решениями, которые принимаются под Вашим руководством. Все граждане нашей страны интересуются, что происходит сегодня в образовании, потому что все мы хотим, чтобы Россия всегда была сильной. А это зависит от того, какими будут наши дети! Вы не просто управляете образованием, но и лично участвуете во всем, что касается обучения и воспитания наших детей, все пропускаете через сердце, через собственный опыт. И это имеет большую ценность для дела, для людей. Многие знают, что, обратившись к Вам, они встретят понимание и компетентность. Желаю Вам, чтобы все Ваши усилия принесли те результаты, которые сделают наших детей самыми сильными, самыми умными, горячо любящими свою Родину, знающими историю, хранящими традиции, гармонично развитыми и обладающими самыми лучшими человеческими качествами!

Сегодня исполняется 52 года генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Михайлов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет гендиректор госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов:

— Уважаемый Сергей Владимирович! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! ТАСС и отечественную космонавтику связывает многолетнее сотрудничество. Именно ТАСС первым сообщил и о полете первого искусственного спутника Земли, и о первом человеке в космосе. Сегодня мы с вами продолжаем эти славные традиции — запустили проект «ТАСС на МКС», где космонавт «Роскосмоса» также является и корреспондентом информагентства и оперативно передает на землю последние новости с орбиты. Желаю Вам новых достижений в реализации самых амбициозных планов, а ТАСС — продолжать освещать работу российской космонавтики!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»