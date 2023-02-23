Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании после разговора с тренером

Испанский футболист Серхио Рамос объявил в Twitter о завершении карьеры в сборной. По его словам, накануне ему позвонил тренер сборной Луис де ла Фуэнте Кастильо и сообщил, что Рамос больше не входит в его планы, независимо от того, какую игру будет показывать футболист или как сложится его карьера.

«Я искренне считаю, что это путешествие должно было закончиться по моему решению или потому, что мои выступления были не на уровне, достойном сборной, а не из-за возраста или других причин, о которых я не слышал напрямую, но которые точно ощущал»,— написал Рамос.

«Возраст — это не достоинство или дефект, это просто число, которое необязательно связано с качеством игры или уровнем умений»,— отметил 36-летний футболист. Он добавил, что восхищается и завидует 37-летнему Луке Модричу, 39-летнему Пепе и 35-летнему Лионелю Месси, которые продолжают выступать за свои национальные сборные.

«К сожалению, в моем случае такого не будет, потому что футбол не всегда справедлив, и футбол не всегда исключительно футбол»,— написал Рамос.

Серхио Рамос играет на позиции центрального защитника во французском клубе «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за сборную Испании в 2005 году, проведя за свою карьеру 180 матчей в национальной команде. Со сборной Рамос выиграл чемпионат мира-2010 и два чемпионата Европы в 2008 и 2012 годах. Клубную карьеру он начинал в «Севилье», а в 2005 году перешел в «Реал Мадрид», за который провел 469 матчей. В мадридском клубе он, в частности, стал пятикратным чемпионом Испании и четырехкратным обладателем кубка Лиги чемпионов УЕФА.

Эрдни Кагалтынов