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Коммерсантъ FM
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Байден выдвинул на пост президента Всемирного банка экс-главу Mastercard

Президент США Джо Байден выдвинул бывшего главу Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Действующий руководитель Всемирного банка Дэвид Малпасс объявил о решении покинуть пост к 30 июня.

«Аджай обладает уникальными способностями, чтобы возглавить Всемирный банк в этот ответственный момент истории. Более трех десятилетий он успешно управлял глобальными компаниями, которые создают рабочие места и приносят инвестиции в развивающиеся страны, делая это в периоды фундаментальных изменений. Он имеет опыт партнерских отношений с мировыми лидерами по всему миру для достижения результатов»,— говорится в сообщении Джо Байдена.

63-летний Аджай Банга сейчас занимает пост вице-президента компании General Atlantic. Он руководил Mastercard с 2010 по 2021 год. Прежде он также возглавлял деловой совет США и Индии (USIBC).

Дэвид Малпасс возглавлял Всемирный банк с 2019 года. Срок его полномочий должен истечь в 2024 году. В сентябре 2022 года он подвергся критике со стороны природоохранных организаций из-за высказывания об изменениях климата. Также господина Малпасса обвиняли в том, что под его руководством Всемирный банк не прикладывает необходимых усилий для противодействия климатическим изменениям.

Лусине Баласян

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