Министр спорта Ирана госпитализирован после аварии при посадке вертолета

Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Хамид Саджади, потерпел аварию при посадке в городе Бафт. Господин Саджади доставлен в больницу с незначительными травмами, всего пострадали 16 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой на очевидца крушения. Советник министра погиб.

Губернатор провинции Керман, в которой расположен город Бафт, заявил агентству, что в вертолете в момент аварии находилось 12 пассажиров. По его словам, инцидент произошел при попытке взлета. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу. Один из очевидцев аварии сообщил агентству, что состояние министра удовлетворительное, более серьезные травмы получили два других пассажира.

Эрдни Кагалтынов