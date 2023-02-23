Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Членам делегации РФ в Вене запретили участвовать в возложении цветов к советским памятникам

Членов российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не пустили к возложению цветов к Памятнику советским воинам-освободителям. Об этом «РИА Новости» рассказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

«От них потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи. В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии»,— рассказал «РИА Новости» господин Любинский.

В связи с этим, по словам дипломата, к памятнику возложили сразу два венка — от российских дипломатических представительств и от делегации Федерального собрания РФ.

В церемонии возложения венков к памятникам советским воинам участвовали Дмитрий Любинский, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Российская делегация прибыла в Вену на сессию ПА ОБСЕ, которая состоится 23–24 февраля.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...