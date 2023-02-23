Членам делегации РФ в Вене запретили участвовать в возложении цветов к советским памятникам

Членов российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не пустили к возложению цветов к Памятнику советским воинам-освободителям. Об этом «РИА Новости» рассказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

«От них потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи. В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии»,— рассказал «РИА Новости» господин Любинский.

В связи с этим, по словам дипломата, к памятнику возложили сразу два венка — от российских дипломатических представительств и от делегации Федерального собрания РФ.

В церемонии возложения венков к памятникам советским воинам участвовали Дмитрий Любинский, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Российская делегация прибыла в Вену на сессию ПА ОБСЕ, которая состоится 23–24 февраля.

Лусине Баласян