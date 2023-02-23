Путин пообещал присвоить статус ветеранов бывшим военнослужащим республик Донбасса

Президент Владимир Путин сделал ряд заявлений на встрече с ветеранами боевых действий. Он пообещал, что военнослужащие ДНР и ЛНР, которые уволились со службы до включения республик в состав России, получат статус ветеранов. Также президент рассказал, что фонд по поддержке ветеранов и семей погибших участников спецоперации будет подчинен правительству.

Создание такого фонда президент анонсировал во время послания Федеральному собранию. Владимир Путин подчеркнул, что позаботиться о тех, кто защищает страну, — «святая обязанность государства». Позже фонд будет оказывать помощь и другим категориям граждан, подчеркнул глава государства.

«Правда на нашей стороне. Я когда смотрю на ребят—участников СВО, хочется добавить: и будущее точно за нами»,— сказал президент возле Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

О приравнивании бывших военнослужащих ДНР и ЛНР попросили ветераны военных действий на встрече с Владимиром Путиным, пишут «РИА Новости». Они обратили внимание, что, так как на момент увольнения они не были гражданами России, на них не распространяются законы о ветеранах. «Обязательно это поправим»,— сказал в ответ господин Путин.

Как пояснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, статус ветеранов получат сотрудники военных ведомств ДНР и ЛНР, которые воевали против Украины с 2014 года. По его словам, соответствующий законопроект готов и будет внесет в Госдуму 27 февраля. «Рассчитываем, что он будет принят в кратчайшие сроки, чтобы ветераны войны в Донбассе и члены их семей могли получать все положенные меры поддержки наравне с другими участниками СВО»,— написал господин Турчак в своем Telegram.

О том, что происходит на 365-й день после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко