Путин проехал по Крымскому мосту и оценил процесс восстановительных работ

Президент Владимир Путин лично проехал по Крымскому мосту на автомобиле. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о ремонтных работах на месте теракта, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент также пообщался со строителями. По словам Марата Хуснуллина, на мосту в круглосуточном режиме работает 500 человек, три плавкрана, четыре баржи и около 21 единицы спецтехники. Вице-премьер отметил, что на площадку оперативно поставили 1214 тонн металлоконструкций из Воронежа, Кургана и Тюмени. Однако Марат Хуснуллин подчеркнул, что работам мешают погодные условия: из 56 дней 22 был шторм.

«Работы продолжим. Левая часть моста тоже пострадала. Ее работоспособность ограничена, по поручению Президента приступаем к ремонтным работам и на левой части моста»,— написал по итогам встречи Марат Хуснуллин в Telegram.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате погибли четыре человека. По данным правоохранителей, ответственность за него лежит на украинских спецслужбах.

19 ноября на Крымском мосту завершили надвижку всех поврежденных пролетов. Движение транспорта по восстановленной полосе планировали запустить 5 декабря, движение по двум полосам — 20 декабря.

Татьяна Ручкина

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