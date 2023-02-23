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Коммерсантъ FM
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«Авито Недвижимость»: спрос на аренду квартир в элитных районах Москвы за месяц вырос почти на 70%

В январе 2023 года спрос жителей Москвы на аренду квартир в элитных районах столицы вырос на 68,9% по сравнению с показателями прошлого года, следует из отчета «Авито Недвижимости». Чаще всего москвичи стали интересоваться арендой квартир в районах Хамовники (+89%) и Замоскворечье (+66%). При этом спрос на аренду квартир на Арбате и в Раменках снизился на 17% и 28% соответственно.

Элитными районами Москвы считаются Арбат, Замоскворечье, Пресненский, Таганский, Тверской, Хамовники, Якиманка, расположенные в Центральном административном округе. К «модным» районам столицы относят Дорогомилово и Раменки, которые находятся в Западном административном округе.

Больше всего квартир в январе жители Москвы арендовали в районе Патриарших прудов (Пресненский район), в Раменках и на Таганке. На их долю от общего спроса на аренду квартир в элитных районах приходится 29,1%, 16,8% и 14,5 % соответственно. Стоимость аренды квартиры на Арбате составляет около 200 тыс. руб. в месяц, в Пресненском районе — 190 тыс. руб., в Хамовниках — 180 тыс. руб.

При этом количество предложений на рынке долгосрочной аренды в элитных районах Москвы за год сократилось на 2–13%. За прошедший месяц изменилась и цена аренды квартир в таких районах. Так, квартиры на Арбате подешевели на 4,8%, в Пресненском районе — на 2,6%, а стоимость аренды в Хамовниках и Тверском районе выросла на 12,5% и 6,7% соответственно.

За последние месяцы цены на аренду квартир снизились не только в столице, но и во многих других регионах. По оценкам «Яндекс Недвижимости», в январе арендные ставки в Москве сократились на 2% по отношению к декабрю, а в феврале — на 3% по отношению к январю. Главной причиной удешевления аренды жилья в Москве стал неблагоприятный внешний фон, вызывающий неопределенность в экономике.

Подробнее о том, почему снимать квартиру в Москве стало дешевле,— в материале «Ъ FM» «Арендодатели готовят скидки».

Милена Костерева

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