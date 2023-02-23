Bloomberg: G7 разрабатывает механизм по контролю за санкциями против России

Страны-участницы G7 разрабатывают механизм для контроля за соблюдением принятых в отношении России санкций. Об этом сообщает Bloobmerg со ссылкой на источники.

По информации агентства, речь идет о создании «координационного механизма по обеспечению соблюдения» санкционного режима. Инструмент позволит усилить обмен информацией по соблюдению санкций и предполагает принятие мер в отношении стран и компаний, которые «подозреваются в содействии России» путем «обхода или нарушения» ограничений.

Кроме того, G7 намерены уделить особое внимание соблюдению ранее введенных в отношении России ограничений. Собеседник Bloomberg подчеркнул, что озабоченность по поводу контроля за санкционным режимом выражают США.

19 февраля агентство также сообщало, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, которые входят в G7, совместно с Евросоюзом планируют усилить давление на компании, которые могут помогать России в обходе последствий санкций, и ужесточить существующие меры. Также, по данным Bloomberg, будет усилено дипломатическое давление на страны, которые могут оказать помощь Москве. Ожидается, что 24 февраля, в день годовщины начала российской военной операции на Украине, Евросоюз обнародует десятый пакет санкций в отношении России.

Милена Костерева