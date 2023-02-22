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Коммерсантъ FM
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Reuters: США заявили, что их поддержка Украины не будет бесконечной

Власти США предупредили руководство Украины, что ресурсы для ее поддержки не безграничны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

«Все понимают, что эта война должна когда-то закончиться. И мы все хотели бы, чтобы она закончилась скорее раньше, чем позже»,— сказал чиновник.

Reuters приводит данные совместного со службой Ipsos социологического опроса. Согласно данным опроса, поддержка американцами военной помощи Украине снизилась с 73% в апреле 2022 года до 58% к началу февраля 2023 года. В опросе участвовали 4 тыс. американцев.

20 февраля во время визита в Киев президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи на сумму $460 млн. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он ведет с США переговоры о поставках дальнобойного оружия, которое ранее не было включено в пакеты помощи.

По данным газеты The Wall Street Journal, новый пакет санкций США, приуроченный к годовщине начала военной операции России на Украине, может распространиться на 200 российских физических и юридических лиц.

Анастасия Ларина

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