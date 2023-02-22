Правительство внесло в Госдуму законопроект о правовом регулировании северного завоза

Правительство внесло в Государственную думу проект федерального закона, который вводит специальное правовое регулирование северного завоза. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Северный завоз — ежегодные государственные поставки жизненно важных товаров на территории Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока перед наступлением зимы. Прежде всего доставляют продовольствие и нефтепродукты.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за отсутствия системного подхода к осуществлению поставок на федеральном уровне существуют риски нарушения сроков доставки жизненно важных товаров в регионы северного завоза.

Законопроект, в частности, предлагает выработать критерии, по которым стоит включать территории в перечень северного завоза, утвержденный правительством. Также кабинет министров предложил распределить полномочия по осуществлению поставок между федеральным, региональным и местным уровнями власти.

Законопроектом также предлагается разделить грузы, доставляемые на территории северного завоза, на три категории: первая категория — грузы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения; вторая категория — грузы для государственных и муниципальных нужд; третья — иные грузы, не включенные в первые две категории.

В 2021 году ошибки в планировании северного завоза привели к срывам поставок продуктов первой необходимости в удаленные регионы Дальнего Востока. На нехватку продуктов и товаров массового потребления жаловались на Чукотке.

В мае прошлого года Владимир Путин поручил определить единого оператора для завоза продукции в районах Крайнего Севера, а также представить предложения по субсидированию кредитов, привлекаемых для северного завоза.

Осенью прошлого года на Дальнем Востоке был зафиксирован резкий рост цен на дизель из-за проблем с поставками топлива. На встрече с президентом 21 октября губернатор Магаданской области Сергей Носов говорил, что рассчитывает на стабилизацию поставок после принятия закона о северном завозе.

Эрдни Кагалтынов