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Коммерсантъ FM
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Москалькова предложила отказаться от доследственной проверки по уголовным преступлениям

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова считает, что правоохранительным органам стоит отказаться от проведения доследственной проверки. По ее мнению, производство нужно начинать сразу после получения заявления, поскольку в ходе доследственной проверки нередко происходит много нарушений.

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Такая практика существует сегодня во многих странах, в частности в Казахстане. Думаю, есть смысл вернуться к рассмотрению лучших практик для повышения гарантий прав потерпевших от преступлений»,— считает госпожа Москалькова, ее слова приводятся на ее сайте.

Аргументируя свою точку зрения, Татьяна Москалькова рассказала, что в 2022 году ей поступило 4592 обращения от потерпевших или считающих себя потерпевшими от преступлений. В основном жалобы касались отказа в возбуждении уголовного дела (1864 обращений). Как сообщила госпожа Москалькова, только по ее ходатайствам в 2022 году было отменено 348 решений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Анастасия Ларина

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