Гутерриш готов выполнить мандат Совбеза ООН по расследованию взрывов на «Северных потоках»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет выполнять любой мандат, предоставленный Советом Безопасности организации, в том числе в случае принятия резолюции России о международном расследовании взрывов на «Северных потоках», заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Мы будем, как и всегда делаем, выполнять любой мандат, предоставленный нам Советом Безопасности ООН. Резолюция (России.— “Ъ”) распространена, мы будем ждать решения Совета Безопасности. Если генеральный секретарь получит задачу, запрос или мандат, то будет выполнять это»,— сказал господин Дюжаррик на брифинге (цитата по ТАСС).

18 февраля постоянное представительство России при ООН распространило в Совете Безопасности проект резолюции о проведении «независимого международного расследования» подрыва «Северных потоков». Москва предложила проводить его под эгидой генсека ООН.

Заседание Совбеза ООН по теме подрыва «Северных потоков» прошло в ночь на сегодня, 22 февраля. Замгенсека ООН Розмари Дикарло в ходе заседания заявила, что организация не может проверить утверждения насчет диверсий, и призвала стороны отказаться от спекуляций и необоснованных обвинений.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года. Все стороны признали произошедшее диверсией. Никто не взял на себя ответственность за взрывы. В феврале 2023 года журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил о причастности США к диверсии. Вашингтон назвал эту информацию ложью.

Эрдни Кагалтынов