ООН заявила, что не может проводить расследование подрыва «Северных потоков»

В Совете Безопасности ООН проходит заседание, посвященное подрыву «Северных потоков». Замгенсека ООН Розмари Дикарло заявила, что организация не может проводить собственное расследование, и призвала стороны отказаться от спекуляций и необоснованных обвинений. Россия ранее предложила провести международное расследование под эгидой генсека ООН.

«Я вновь заявляю о том, что ООН не в состоянии ни проверить, ни подтвердить никаких утверждений, связанных с этими инцидентами. И мы ждем выводов продолжающихся национальных расследований. Учитывая щепетильность этого вопроса и связанные с ним спекуляции, мы призываем все стороны проявить сдержанность и воздержаться от спекуляций. Вы должны избегать каких-то беспочвенных обвинений, которые могли бы привести к еще большей эскалации в регионе, где и без того обострилась напряженность»,— сказала госпожа Дикарло. Заседание транслировалось на сайте ООН.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании обвинил Данию, Швецию и Германию в «заметании следов» и «выгораживании» США. По его мнению, расследования этих стран не транспарентны. Российский дипломат заявил, что Москву не допускают к расследованиям.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года. Никто не взял на себя ответственность за диверсию. В феврале 2023 года журналист-расследователь с неоднозначной репутацией Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил о причастности США к диверсии. Вашингтон назвал эту информацию ложью. Россия после выхода публикации подготовила проект резолюции о международном расследовании подрыва «Северных потоков» под эгидой генсека ООН.

О подорванной репутации Сеймура Херша — в публикации «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Леонид Уварчев