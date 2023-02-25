24 февраля исполняется 85 лет основателю компании Nike Филу Найту. Свои взгляды на жизнь и бизнес он подробно изложил в автобиографии «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем», но «Ъ» собрал и другие его высказывания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фил Найт

Фото: Drew Angerer / Getty Images Фил Найт

Фото: Drew Angerer / Getty Images

О высшем образовании

«Образование в колледже пользуется дурной славой после историй Билла Гейтса и Стива Джобса, которые бросили учебу через год и добились больших успехов. Но у меня было наоборот. Я написал бизнес-план для компании, которая в конечном итоге стала Nike, на уроке в Стэнфорде».

(Из интервью изданию Insight)

О лидерах

«Голливуд изображает лидера высоким и красивым, с волевым подбородком. Очень часто настоящие выдающиеся лидеры выглядят с точностью до наоборот. В первую очередь они должны захотеть стать лидерами. Но внешность у них бывает самая разная».

(Из книги «Быть лидером»)

Об оригинальности

«Чтобы добиться успеха у потребителя, нужно его разбудить. Он не собирается ходить и покупать то же самое, что у него всегда есть, или слушать то же самое, что он всегда слышал. В бизнесе по производству спортивной обуви насчитывается 50 различных конкурентов. Если вы будете делать то же самое, что делали раньше или что делает кто-то другой, вы не продержитесь больше одного или двух сезонов».

(Из интервью HBR)

О выборе лица компании

«Мы смотрим не только на то, насколько хорош спортсмен, но и на то, каков его или ее характер. Это не точная наука».

(Из интервью CNBC)

О неудачах

«Те, кто призывает предпринимателей никогда не сдаваться? Шарлатаны. Иногда надо сдаваться. Иногда знание того, когда сдаваться, когда предпринять что-то иное, становится проявлением гения. Отказаться от чего-либо — не значит остановиться. Никогда не останавливайтесь».

(Из книги «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем»)

О времени

«Каждые шесть месяцев начинается новая жизнь, вот о чем нужно беспокоиться, чтобы оставаться на шаг впереди. Если вы проведете это время, рассуждая о крутости, вам надерут задницу».

(Из интервью Stanfordmag)

О помощи

«Путешествуя, я иногда встречал многообещающих молодых людей, которые настаивали, что не собираются просить о помощи на пути (к успеху.— “Ъ”). Они хотели разобраться со всем сами. Мой подход был противоположным. В пути достаточно тяжело. Берите всю возможную помощь. Получение помощи является частью здравого смысла, который приобретаешь за жизнь».

(Из обращения к выпускникам Стэнфорда)

О призвании

«Ищите призвание. Если вы будете следовать призванию, легче будет переносить усталость, неудачи будут вас подогревать, а прилив энергии будет таким, какого вы никогда не испытывали. Я хотел бы предупредить лучших из них, иконоборцев, новаторов, мятежников, что у ни на спине всегда будет мишень. Чем лучше они будут, тем больше будет мишень на спине. Это не мнение одного человека — это закон природы».

(Из книги «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем»)

О творчестве

«Я всегда говорил, что бизнесмен может быть художником точно так же, как художник, писатель или музыкант. Мое произведение искусства — Nike».

(Из интервью Canadian Business)

О будущем

«Технологии производства меняются очень и очень быстро... Через пять или десять лет некоторые производства обуви расположатся в Соединенных Штатах (а не в Китае.— “Ъ”), что, полагаю, является хорошей новостью. Плохие новости в том, что рабочих мест будет немного. Это будет очень автоматизированное производство».

(Из интервью Bloomberg)

О провокациях в рекламе

«Неважно, сколько людей ненавидят ваш бренд, если достаточное количество людей его любит. Пока они вас поддерживают, можно не бояться обидеть людей. Нельзя все время идти посередине дороги. Вы должны занять какую-то позицию».

(Из интервью Fast Company)

О корпоративной культуре

«Культура компании похожа на личность человека: вы не можете диктовать, какой она будет. Культура Nike отличается от моей. Она молода и непочтительна, а я не такой».

(Из интервью Canadian Business)