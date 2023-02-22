YouTube заблокировал каналы Артемия Лебедева и блогера Камикадзе Ди

YouTube-каналы блогера Камикадзе Ди (настоящее имя — Дмитрий Иванов, внесен в реестр иностранных агентов) и дизайнера Артемия Лебедева заблокированы.

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На странице канала господина Лебедева говорится, что аккаунт был заблокирован за нарушение условий пользования YouTube. О причинах блокировки Камикадзе Ди не сообщается.

Артемий Лебедев — российский дизайнер, предприниматель и блогер, основатель «Студии Артемия Лебедева». У его канала было более 1,1 млн подписчиков. Дмитрий Иванов — создатель YouTube-канала Kamikadzedead с 1,7 млн подписчиков. Весной 2017-го господин Иванов эмигрировал в Чехию, объяснив это цензурированием роликов YouTube в России. 23 сентября 2022 года Минюст внес блогера в список иностранных агентов. 8 сентября в отношении Дмитрия Иванова завели уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ). В декабре он был объявлен в федеральный розыск.

После начала военной операции России на Украине видеохостинг заблокировал российские каналы компаний из РФ, в том числе попавших под санкции. В частности, в августе были заблокированы каналы «Ростеха» и КамАЗа. Кроме того, блокировки коснулись каналов СМИ. В настоящий момент на YouTube заблокированы каналы РБК, ТАСС, МИА «Россия сегодня», ВГТРК, «Соловьев Live» и RT.

Эрдни Кагалтынов