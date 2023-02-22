В совет директоров «Транснефти» выдвинули замглавы Минфина Сазанова

Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов и заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров выдвинуты в состав совета директоров «Транснефти» в качестве представителей России. Распоряжение правительства опубликовано на порталее правовой информации.

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Кроме того, в состав совета выдвинуты прежние его члены: вице-премьер Александр Новак, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, первый замминистра энергетики Павел Сорокин и президент «Транснефти» Николай Токарев.

В качестве независимых директоров выдвинуты: член совета директоров «Транснефти» Александр Корсик, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Валерий Салыгин.

До 2022 года в совет директоров «Транснефти» входил управляющий директор компании Nord Stream II AG Маттиас Варниг.

«Транснефть» — оператор магистральных нефтепроводов России. Российскому руководству принадлежит 78,1% уставного капитала «Транснефти», а также 100% голосующих акций.

Анастасия Ларина