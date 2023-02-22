Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В совет директоров «Транснефти» выдвинули замглавы Минфина Сазанова

Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов и заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров выдвинуты в состав совета директоров «Транснефти» в качестве представителей России. Распоряжение правительства опубликовано на порталее правовой информации.

Предыдущая фотография
Алексей Сазанов

Алексей Сазанов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Алексей Уваров

Алексей Уваров

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Следующая фотография
1 / 2

Алексей Сазанов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Алексей Уваров

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Кроме того, в состав совета выдвинуты прежние его члены: вице-премьер Александр Новак, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, первый замминистра энергетики Павел Сорокин и президент «Транснефти» Николай Токарев.

В качестве независимых директоров выдвинуты: член совета директоров «Транснефти» Александр Корсик, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Валерий Салыгин.

До 2022 года в совет директоров «Транснефти» входил управляющий директор компании Nord Stream II AG Маттиас Варниг.

«Транснефть» — оператор магистральных нефтепроводов России. Российскому руководству принадлежит 78,1% уставного капитала «Транснефти», а также 100% голосующих акций.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...