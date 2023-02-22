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Коммерсантъ FM
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Производство антибиотиков в России выросло на 50,2% год к году

В январе 2023 года объем производства антибиотиков в России увеличился на 50,2% год к году — до 94,8 тонн. Такие данные приводит Росстат. Однако по сравнению с декабрем прошлого года выпуск антибиотиков, наоборот, снизился — на 19,6%.

Производство лекарств в России в январе снизилось на 1,3% год к году и на 12,3% по сравнению с декабрем — до 44,5 млрд руб. Производство сывороток и вакцин упало на 5,3% год к году и на 21,1% по сравнению с декабрем — до 1 млрд доз.

Выпуск лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, упал год к году на 6,2% и на 14,5% по сравнению с декабрем, выпуск провитаминов, витаминов и их производных составил 28,9 тонн, на 24,7% меньше год к году и на 34,7% меньше, чем месяцем ранее.

Анастасия Ларина

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