В Севастополе загорелся судоремонтный завод

На частном судоремонтном заводе «Персей» в Севастополе произошел пожар, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, загорелся плавучий док. Пожарные локализуют возгорание, но задымление сильное. Причины пожара не указывыаются.

«В городе все спокойно. Если увидите провокации на счет этого возгорания от укропабликов — не поддавайтесь. Доверяйте только информации из официальных источников»,— написал господин Развожаев в своем Telegram.

На прошлой неделе в бухте Стрелецкой под Севастополем произошел пожар на малом противолодочном корабле. По данным властей города, он был списан и готовился к утилизации. Возгорание, по словам чиновников, спровоцировало замыкание в розетке, которая не выдержала нагрузку бытового обогревателя.

В Севастополе действует режим высокого, «желтого» уровня террористической опасности. Меры связаны с угрозой терактов на территории города. Впервые меры ввели после атаки беспилотников на штаб Черноморского флота.

Александр Дремлюгин, Симферополь