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Коммерсантъ FM
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Свидетель согласился со своим обвинением

Судят давшего показания на банкиршу Ольгу Миримскую менеджера

Пресненский суд начал рассмотрение дела старшего менеджера сети «Марукамэ» Ивана Кибальчича, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Иван Кибальчич является ключевым свидетелем обвинения по делу владелицы банка БКФ и компании «Русский продукт» Ольги Миримской, которой инкриминируют несколько эпизодов дачи взяток. Именно при проверке показаний важного свидетеля следователи неожиданно выяснили, что в свое время тот, представляясь опытным юристом, получил от Ольги Миримской гонорар в полмиллиона долларов, хотя при этом не имел ни юридического образования, ни соответствующей практики. А после того как обман вскрылся, деньги Иван Кибальчич так и не вернул.

Дело сотрудника ресторанной сети «Марукамэ» слушается Пресненским судом в особом (упрощенном) порядке — об этом попросил сам Иван Кибальчич. Он признал вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Однако, несмотря на отсутствие необходимости разбираться с материалами дела по существу, райсуд уже трижды переносил заседания, а 22 февраля по просьбе защиты обвиняемого и вовсе закрыл слушания для журналистов. Как заявил подсудимый, мотивируя свое требование, он опасается «психологического, а возможно, и физического давления на семью со стороны третьих лиц, в том числе Ольги Миримской».

Дело, из которого затем были выделены материалы в отношении Ивана Кибальчича, возбудило управление Следственного комитета России (СКР) по Южному административному округу Москвы еще 19 мая 2017 года. Оно расследовалось в отношении неустановленных лиц по факту дачи взятки в особо крупном размере (ст. 291 УК РФ) и посредничества в ней (ст. 291.1 УК РФ).

Возможных получателей денег следствие установить не смогло, поэтому в деле фигурировали «неустановленные сотрудники Пресненского районного суда». Однако при этом у следователей не было сомнений по поводу того, за что передавались деньги — за решение по гражданскому делу о разделе имущества, в котором участвовали владелица компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольга Миримская и ее бывший муж, бывший топ-менеджер ЮКОСа инвестор Алексей Голубович.

Напомним, что в числе прочего в райсуде супруги делили почти $2 млн и особняк на Николиной горе площадью около 1 тыс. кв. метров с земельным участком под ним, которые оценивались в $10–11 млн.

Суд в итоге решил разделить имущество в равных долях, хотя обе стороны настаивали на передаче его в исключительное пользование.

19 сентября 2017 года Иван Кибальчич был впервые задержан в рамках расследования по подозрению в посредничестве во взятке. Однако спустя два дня он был освобожден в связи с «отсутствием оснований для избрания ему меры пресечения». Но 20 июля 2022 года менеджер был вновь задержан, на этот раз ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В тот же день Басманный райсуд отправил его в СИЗО. Причем дело Ивана Кибальчича вел тот же следователь, что и дело Ольги Миримской.

В деле Ольги Миримской оказалось четыре коррупционных эпизода

Сложилась нестандартная ситуация: к моменту ареста Иван Кибальчич был ключевым свидетелем по делу банкирши. К этому времени материалы расследования уже передали в Главное следственное управление СКР, в деле появились новые эпизоды, которых в общей сложности стало четыре. Общая сумма взяток от банкирши составила почти $2 млн. Именно на показаниях менеджера и его жены Екатерины Серяковой, которая возглавляла юридический департамент «Русского продукта», базируются два эпизода обвинения: попытки дать взятку судьям Пресненского суда в сумме $550 тыс. и $700 тыс.— судьям Девятого апелляционного суда.

Однако, проверяя эти показания, следствие, по данным «Ъ», выяснило, что менеджер ресторанной сети, представляясь опытным юристом-цивилистом с большими связями в судейском корпусе, вызвался помочь Ольге Миримской в процессе по разделу имущества и получил гонорар в размере $500 тыс. А после того как обман вскрылся, деньги так и не вернул.

На 16 марта на процессе намечены прения сторон.

Владислав Трифонов

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