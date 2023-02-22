Курица по-татарски

Холдинг «Агросила» изучает возможность экспансии в Пермь. Он заинтересовался крупнейшим производителем куриного мяса в регионе – птицефабрикой «Пермская». Ее владелец – холдинг «Продо» хочет за нее порядка 3 млрд руб. Эксперты отмечают, что Пермский край менее конкурентный регион и вложения могут окупиться довольно быстро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Татарстанский агрохолдинг «Агросила» ведет due dligence (процедуру оценки бизнеса) птицефабрики «Пермская» (Сылва, Пермский округ). В феврале сельхозпредприятие посетила представительная делегация «Агросилы» во главе с владельцем и местным энергетиком Ильшатом Фардиевым. «Им все понравилось. Уехали думать. Они продолжают запрашивать дополнительные документы» - утверждает источник, знакомый с переговорным процессом. У «Агросилы» один из лучших комбикормовых заводов в России», им нужно загрузить его» - пояснил интересе агрохолдинга из Татарстана собеседник.

По его оценке, владелец фабрики – холдинг «Продо» хочет за свой актив порядка 3 млрд руб.

В «Продо» не ответили на запрос «КоммерсантЪ-Прикамье». В холдинге «Агросила» также не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Казанский холдинг «Агросила» основан в 2005 году. Основной владелец холдинга – генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев. По итогам 2021 года выручка «Агросилы» превысила 47,6 млрд руб., чистая прибыль – 74,4 млн руб.

В состав холдинга входят 23 предприятия, расположенные на территории Республики Татарстан. В составе холдинга предприятия по выращиванию, хранению и обработке зерновых и технических культур, производству продукции животноводства и птицеводства, производству сахара, реализации готовой продукции и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники. «Агросиле» также принадлежит собственная розничная сеть под брендом «Здоровый мир». В составе холдинга уже есть птицекомплекс – «Челны-Бройлер», который занимается производством мяса птицы и халяльной продукции. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Челны-бройлер» за 2021 год составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль – 824,5 млн руб.

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского района. Репродуктор птицефабрики находится в другом населенном пункте Пермского района — селе Бершеть. Предприятие было основано в феврале 1981 года. С 2004 года фабрика входит в группу компаний «Продо» — крупного сельскохозяйственного холдинга, который основан на средства компании Millhouse, управляющей активами Романа Абрамовича.

В настоящее время птицефабрика «Пермская» является крупнейшим производителем курятины в своем регионе. В год предприятие производит около 35 тыс. тонн мяса под брендами «Троекурово», «Рококо» и «Ясная горка». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка АО «Продо птицефабрика Пермская» составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 112,6 млн руб. Отметим, что предприятие завершило отчетный период с чистой прибылью впервые с 2018 года. Так, в 2018 году чистый убыток АО составлял 40,5 млн руб., в 2019-м — 156,6 млн руб., в 2020-м — 200 млн руб.

В прошлом году появилась информация о том, что покупкой пермского предприятия, кроме «Агросилы», интересовались агрохолдинг «Комос групп» (Удмуртия), агропромышленный холдинг «Дороничи» (Кировская область) и группа агропредприятий «Ресурс» (Ставропольский край). Однако в августе в ГК «Продо» заявили, что не планируют продавать предприятие. Тогда один из источников рассказывал о намерении собственника расширять производство и переориентировать его на экспорт. Однако на самом предприятии такую возможность не подтверждали.

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров считает, что экспансия «Агросилы» в Пермский край связана с тем, что в этом регионе менее конкурентный рынок по мясу птицы, чем в Татарстане, где сильные позиции занимает, в частности, «Ак барс холдинг». По оценке эксперта, «если птицефабрика стоящая», то ее покупка окупится довольно быстро: «Птицеводство – один из драйверов экономики. В нем отдача более быстрая, чем, например, в производстве мяса крупно-рогатого скота».

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Александр Козюков считает, что если татарстанский производитель купит пермскую фабрику, он не свернет производство. «Удмуртский холдинг Комос» купил пермский хладокомбинат. Но он продолжает выпускать мороженое под пермским бредом»,– отметил экс-чиновник.

С ним согласен бывший гендиректор «Пермской» Николай Рошак. «Ни губернатор, ни правительство не даст свернуть на фабрике все, что наработано. Тем более, что потребность в пермской продукции только возросла – сейчас ее продукция поставляется и в новые регионы РФ»,– отметил он.

Ирина Суханова, Полина Петрова