Инфекциям определят регламент

Минздрав намерен запустить информационную систему, которая позволит отследить распространение инфекционных заболеваний на территории РФ. Этот проект по замыслу ведомства позволит правительству более эффективно принимать решения в случае распространения эпидемий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минздрав опубликовал для общественного обсуждения на regulation.gov.ru проект правил ведения федерального регистра лиц с инфекционными заболеваниями — вертикально интегрированной медицинской информационной системы (ВИМИС) «Инфекционные заболевания».

О необходимости создать систему учета возможных источников и путей распространения инфекции власти заговорили еще в начале пандемии, в 2020 году. В 2021-м был принят закон, который предусматривает запуск федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера в качестве одного из элементов проекта «Санитарный щит страны» (подробнее см. «Ъ» от 15 сентября 2021 года). Как сообщали в Минздраве, к концу 2024 года такие ВИМИС заработают по всем основным заболеваниям. Этому будет способствовать общий тренд на информатизацию здравоохранения.

Как следует из подготовленного сейчас проекта правил, Минздрав планирует собирать информацию по 282 инфекционным заболеваниям, в числе которых холера, гепатит С и коклюш.

Как следует из пояснительной записки к проекту, сбор данных должен позволить ведомству улучшить маршрутизацию пациентов и сделать помощь им персонифицированной.

Кроме того, сбор данных об инфекциях будет использоваться для принятия управленческих решений в сфере охраны здоровья в случае эпидемий, аналогичных той, которую спровоцировал коронавирус в 2020–2022 годах.

Оператором системы станет Минздрав. Регистр будет интегрирован с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, существующей с 2018 года (см. «Ъ» от 14 февраля 2022 года). Поставлять информацию в регистр помимо больниц и поликлиник будут ФНС, МВД, Роспотребнадзор, ФФОМС, ПФР и региональные минздравы. Срок для предоставления данных составляет 12 часов, если речь идет о данных пациента, и 2 часа, если в систему необходимо загрузить результаты лабораторных исследований.

Анастасия Мануйлова