Митинги-концерты к Дню защитника Отечества

22 февраля в разных городах России прошли митинги-концерты, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. В концерте на московском стадионе «Лужники» принял участие президент Владимир Путин. Как прошли мероприятия — в фотогалерее «Ъ».
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22 февраля в разных городах России прошли митинги-концерты, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. В концерте на московском стадионе «Лужники» принял участие президент Владимир Путин. Как прошли мероприятия — в фотогалерее «Ъ».
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