Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Митинги-концерты к Дню защитника Отечества

Кадры с мероприятий

22 февраля в разных городах России прошли митинги-концерты, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. В концерте на московском стадионе «Лужники» принял участие президент Владимир Путин. Как прошли мероприятия — в фотогалерее «Ъ».

Предыдущая фотография
До появления президента на московском концерте-митинге выступили Григорий Лепс, группа «Любэ», Олег Газманов

До появления президента на московском концерте-митинге выступили Григорий Лепс, группа «Любэ», Олег Газманов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На сцену Владимир Путин поднялся вместе с участниками военной операции и пожал им руки

На сцену Владимир Путин поднялся вместе с участниками военной операции и пожал им руки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В выступлении он сообщил, что только что заслушал доклад высшего военного руководства о ходе военной операции на Украине. По его словам, бои прямо сейчас идут «на исторических рубежах России»

В выступлении он сообщил, что только что заслушал доклад высшего военного руководства о ходе военной операции на Украине. По его словам, бои прямо сейчас идут «на исторических рубежах России»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин заявил, что все, кто поддерживает участников военной операции на Украине,— защитники отечества. Речь президента длилась чуть больше трех минут

Владимир Путин заявил, что все, кто поддерживает участников военной операции на Украине,— защитники отечества. Речь президента длилась чуть больше трех минут

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Актер Дмитрий Дюжев на митинге-концерте в «Лужниках»

Актер Дмитрий Дюжев на митинге-концерте в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зрительница на трибуне стадиона «Лужники»

Зрительница на трибуне стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление актера Валерия Баринова на сцене стадиона «Лужники»

Выступление актера Валерия Баринова на сцене стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Актеры Дмитрий Харатьян (слева) и Дмитрий Дюжев на сцене стадиона «Лужники»

Актеры Дмитрий Харатьян (слева) и Дмитрий Дюжев на сцене стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление группы «Любэ» на сцене стадиона «Лужники»

Выступление группы «Любэ» на сцене стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

МВД насчитало 200 тысяч участников митинга-концерта в «Лужниках»

МВД насчитало 200 тысяч участников митинга-концерта в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники музыкального коллектива во время выступления на сцене стадиона «Лужники»

Участники музыкального коллектива во время выступления на сцене стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зрители на митинге-концерте в «Лужниках»

Зрители на митинге-концерте в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Худрук театра Олега Табакова, актер, режиссер Владимир Машков (справа) на сцене стадиона «Лужники»

Худрук театра Олега Табакова, актер, режиссер Владимир Машков (справа) на сцене стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление певца Shaman&#39;а в «Лужниках»

Выступление певца Shaman'а в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление военнослужащих в «Лужниках»

Выступление военнослужащих в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Концерт в Москве назывался «Слава защитникам Отечества»

Концерт в Москве назывался «Слава защитникам Отечества»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление певца Григория Лепса в «Лужниках»

Выступление певца Григория Лепса в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин с военнослужащими на митинге-концерте в «Лужниках»

Президент России Владимир Путин с военнослужащими на митинге-концерте в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Газета ультраправого политического объединения «Национальное освободительное движение» в руках участника митинга-концерта в Екатеринбурге

Газета ультраправого политического объединения «Национальное освободительное движение» в руках участника митинга-концерта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В Екатеринбурге мероприятие прошло у стадиона «Екатеринбург-Арена»

В Екатеринбурге мероприятие прошло у стадиона «Екатеринбург-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участница митинга-концерта с флагом России в Екатеринбурге

Участница митинга-концерта с флагом России в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники митинга-концерта с флагами партии «Единая Россия»

Участники митинга-концерта с флагами партии «Единая Россия»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Митинг-концерт в Екатеринбурге назывался «Слава героям России»

Митинг-концерт в Екатеринбурге назывался «Слава героям России»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники митинга с флагами у стадиона «Екатеринбург-Арена»

Участники митинга с флагами у стадиона «Екатеринбург-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители митинга-концерта у стадиона «Екатеринбург-Арена»

Зрители митинга-концерта у стадиона «Екатеринбург-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В Перми митинг-концерт прошел в Парке Горького &lt;br>На фото: мэр Перми Алексей Демкин (в центре) с горожанами

В Перми митинг-концерт прошел в Парке Горького
На фото: мэр Перми Алексей Демкин (в центре) с горожанами

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Портрет Иосифа Сталина на сцене концерта в Перми

Портрет Иосифа Сталина на сцене концерта в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Участники митинга-концерта в пермском Парке Горького

Участники митинга-концерта в пермском Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин (в центре) на концерте-митинге в Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин (в центре) на концерте-митинге в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Участники митинга-концерта в пермском Парке Горького

Участники митинга-концерта в пермском Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Следующая фотография
1 / 30

До появления президента на московском концерте-митинге выступили Григорий Лепс, группа «Любэ», Олег Газманов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На сцену Владимир Путин поднялся вместе с участниками военной операции и пожал им руки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В выступлении он сообщил, что только что заслушал доклад высшего военного руководства о ходе военной операции на Украине. По его словам, бои прямо сейчас идут «на исторических рубежах России»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин заявил, что все, кто поддерживает участников военной операции на Украине,— защитники отечества. Речь президента длилась чуть больше трех минут

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Актер Дмитрий Дюжев на митинге-концерте в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зрительница на трибуне стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление актера Валерия Баринова на сцене стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Актеры Дмитрий Харатьян (слева) и Дмитрий Дюжев на сцене стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление группы «Любэ» на сцене стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

МВД насчитало 200 тысяч участников митинга-концерта в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники музыкального коллектива во время выступления на сцене стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зрители на митинге-концерте в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Худрук театра Олега Табакова, актер, режиссер Владимир Машков (справа) на сцене стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление певца Shaman'а в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление военнослужащих в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Концерт в Москве назывался «Слава защитникам Отечества»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление певца Григория Лепса в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин с военнослужащими на митинге-концерте в «Лужниках»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Газета ультраправого политического объединения «Национальное освободительное движение» в руках участника митинга-концерта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В Екатеринбурге мероприятие прошло у стадиона «Екатеринбург-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участница митинга-концерта с флагом России в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники митинга-концерта с флагами партии «Единая Россия»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Митинг-концерт в Екатеринбурге назывался «Слава героям России»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники митинга с флагами у стадиона «Екатеринбург-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители митинга-концерта у стадиона «Екатеринбург-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В Перми митинг-концерт прошел в Парке Горького
На фото: мэр Перми Алексей Демкин (в центре) с горожанами

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Портрет Иосифа Сталина на сцене концерта в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Участники митинга-концерта в пермском Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин (в центре) на концерте-митинге в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Участники митинга-концерта в пермском Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...