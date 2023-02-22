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Коммерсантъ FM
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Февраль морозит напоследок

Какой будет температура в Москве в ближайшие дни

Московский регион пережил самую холодную ночь месяца — температура воздуха в столице опускалась до -21 градуса, а в отдельных частях по области достигала -28. По словам синоптиков, такая погода нетипична для последних дней зимы.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Морозы в Москве еще продержатся, но к концу недели придет потепление, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

«Днем температура будет ниже нормы на девять-десять градусов. Термометры покажут -11…-13 градусов, по области — даже -15. 23 февраля погода тоже совсем нежаркая. Ночные температуры — -17…-19, по области — до 23 градусов мороза. И дневные показатели — -9…-10 градусов, по области — даже до -12. Но и в среду, и в четверг никаких осадков не ожидается, солнышко будет проглядывать.

В пятницу, 24 февраля, начинаются значительные изменения: ночь по-прежнему холодная — -16…-18, но ближе к утру температура будет стремительно повышаться и во второй половине достигнет значений -2…-4 градуса мороза. В пятницу начнутся и осадки в виде снега.

Что касается выходных, то в субботу ночью ожидаются небольшие отрицательные значения — -2…-4, а днем — оттепель. А в воскресенье и днем, и ночью уже -3…+2 градуса всего-навсего. Кроме того, к снегу добавится и дождь».

По данным Гидрометцентра, москвичам стоит готовиться к резкому скачку атмосферного давления во второй половине недели. Синоптики прогнозируют, что в четверг, 23 февраля, оно повысится на 20-22 мм ртутного столба относительно текущих значений и вернется в норму только к вечеру субботы.

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Лилия Галявиева

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