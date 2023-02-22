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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 22 февраля

Яркие кадры среды

Показ мод в Милане, столкновения на Западном берегу реки Иордан и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Милан, Италия. Показ модного дома Fendi

Милан, Италия. Показ модного дома Fendi

Фото: Antonio Calanni / AP

Сектор Газа. Палестинец во время столкновений с израильскими войсками

Сектор Газа. Палестинец во время столкновений с израильскими войсками

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Варшава, Польша. Президент Польши Анджей Дуда (слева) приветствует президента США Джо Байдена

Варшава, Польша. Президент Польши Анджей Дуда (слева) приветствует президента США Джо Байдена

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Наблус, Западный берег реки Иордан. Столкновения палестинцев с израильскими войсками

Наблус, Западный берег реки Иордан. Столкновения палестинцев с израильскими войсками

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Франкфурт, Германия. Самолет на фоне восходящего солнца

Франкфурт, Германия. Самолет на фоне восходящего солнца

Фото: Michael Probst / AP

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Милан, Италия. Показ модного дома Fendi

Фото: Antonio Calanni / AP

Сектор Газа. Палестинец во время столкновений с израильскими войсками

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Варшава, Польша. Президент Польши Анджей Дуда (слева) приветствует президента США Джо Байдена

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Наблус, Западный берег реки Иордан. Столкновения палестинцев с израильскими войсками

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Франкфурт, Германия. Самолет на фоне восходящего солнца

Фото: Michael Probst / AP

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