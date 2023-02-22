Фото дня: 22 февраля

Показ мод в Милане, столкновения на Западном берегу реки Иордан и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Милан, Италия. Показ модного дома Fendi Фото: Antonio Calanni / AP Сектор Газа. Палестинец во время столкновений с израильскими войсками Фото: Reuters / Mohammed Salem Варшава, Польша. Президент Польши Анджей Дуда (слева) приветствует президента США Джо Байдена Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Наблус, Западный берег реки Иордан. Столкновения палестинцев с израильскими войсками Фото: Reuters / Raneen Sawafta Франкфурт, Германия. Самолет на фоне восходящего солнца Фото: Michael Probst / AP Следующая фотография 1 / 5 Милан, Италия. Показ модного дома Fendi Фото: Antonio Calanni / AP Сектор Газа. Палестинец во время столкновений с израильскими войсками Фото: Reuters / Mohammed Salem Варшава, Польша. Президент Польши Анджей Дуда (слева) приветствует президента США Джо Байдена Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Наблус, Западный берег реки Иордан. Столкновения палестинцев с израильскими войсками Фото: Reuters / Raneen Sawafta Франкфурт, Германия. Самолет на фоне восходящего солнца Фото: Michael Probst / AP