ВС подтвердил ответственность за татуировки с нацистской символикой

Верховный суд признал виновной в демонстрации нацистской атрибутики и символики женщину, которая в отделе полиции показывала татуировку в виде свастики на руке. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначили штраф в размере 1,5 тыс. руб. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.

Защита женщины, которая показывала в отделении полиции татуировку со свастикой, ссылалась на примечание к ст. 20.3 КоАП РФ. Согласно ему, положения не распространяются на случаи, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания». Верховный суд постановил, что примечание к статье в случае с татуировками не действует и отклонил ходатайство защиты.

«Факт публичной демонстрации (правонарушительницей) нацистской символики объективно установлен на основании совокупности доказательств, из которых следует, что она, находясь в общественном месте, в присутствии граждан и сотрудников полиции публично демонстрировала татуировки на кисти левой руки в виде нацистской символики»,— говорится в материалах суда.

Анастасия Ларина