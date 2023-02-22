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Коммерсантъ FM
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Райффайзенбанк может сменить наблюдательный совет

21 февраля прошло заседание наблюдательного совета Райффайзенбанка. Как следует из материалов банка (.pdf), в повестку мероприятия был включен вопрос об утверждении списка кандидатов в члены наблюдательного совета. Внимание на это обратило издание Frank Media.

«Повестка дня заседания… рекомендации единственному акционеру по вопросу избрания нового состава наблюдательного совета… утверждение списка кандидатов в члены наблюдательного совета»,— говорится в сообщении банка.

Список кандидатов в новый совет Райффайзенбанка не раскрывается. По информации Forbes, в действующий совет входят Иоханн Штробль, Андреас Гшвентер, Питер Леннкх, Ханнес Мезенбахер, Андрей Степаненко и Лукаш Янушевский.

Российский Райффайзенбанк является дочерней структурой Raiffeisen Bank International. Гражданам ЕС в рамках девятого пакета санкций запрещено занимать руководящие посты в контролируемых государством юрлицах в России. Эксперты отмечали, что Райффайзенбанк — банк с иностранным капиталом, риски попадания в санкционные списки для него отсутствуют.

Андрей Сапожников

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