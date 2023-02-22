Роскомнадзор не ограничивает работу Wikipedia в России

В работе Wikipedia по всему миру, в том числе в России, произошел сбой. Роскомнадзор сообщил, что не ограничивает работу сайта на территории России.

Причина сбоя пока не установлена, заявил ТАСС исполнительный директор «Викимедиа РУ» (поддерживает русскоязычную версию Wikipedia) Станислав Козловский.

«В 12:25 по Москве произошел сбой — к некоторым вики-проектам нарушился доступ. В 12:36 внесены исправления, которые должны помочь»,— уточнил он.

В марте 2022 года Роскомнадзор грозил блокировкой Wikipedia за статью о российской военной операции на Украине. В том же месяце ведомство внесло управляющий сайтом фонд Wikimedia Foundation Inc. в реестр компаний на «приземление» в России.

Лаура Кеффер