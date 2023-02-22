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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила сохранение пенсий вернувшимся на службу военным пенсионерам

Закон, согласно которому возобновившие службу военные пенсионеры смогут продолжить получать повышенную пенсию, принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Повышенные выплаты будут получать и те пенсионеры, которые вернулись на должности с окладом меньше того, на основе которого была рассчитана их пенсия.

«Перерасчет пенсии будет производиться по желанию пенсионера исходя из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения со службы. Также закон коснется военных пенсионеров, призванных в рамках мобилизации»,— говорится в пресс-релизе на сайте Госдумы.

30 января газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что правительство России поддержало денонсацию Соглашения о пенсионном обеспечении военных и их семей и госстрахования военнослужащих из стран СНГ.

Андрей Сапожников

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