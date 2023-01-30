«Ведомости»: правительство одобрило отказ от выплаты пенсий военным пенсионерам из СНГ

В правительстве поддержали денонсацию Соглашения о пенсионном обеспечении военных и их семей и госстрахования военнослужащих из стран СНГ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. Также предусматривается отказ от аналогичного соглашения о пенсиях служащих погранвойск государств СНГ.

Инициатива была разработана МИДом совместно с ФСБ. В пояснительной записке сказано, что в последние годы Россия очень часто выплачивала пенсии лицам, не проходившим военную службу ни в СССР, ни в РФ. Это, как поясняют авторы законопроекта, приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в Россию, где самый высокий в СНГ уровень пенсионного обеспечения.

При этом у бывших российских военных пенсионеров, переехавших жить в другую страну, размер пенсии значительно ниже, что «вызывает справедливые жалобы». Таким образом, сейчас Россия «фактически оплачивает пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств».

Авторы документа считают, что вышеуказанные соглашения были призваны защитить права военных пенсионеров СССР «на переходный период», и эта задача была выполнена. Основными причинами их денонсации стала «возникшая несправедливость».

В законопроекте оговаривается возможность заключить другие соглашения о пенсиях в формате международных двусторонних договоров.

«Ведомости» отмечают, что Украина вышла из СНГ в 2019 году и денонсировала соглашение о пенсиях военным 23 декабря 2022 года.

«Огромное число ветеранов в том числе проживает и на территории современной Украины и в других республиках, которые проявляют крайне недружественную политику»,— заявил изданию член общественного совета при Минобороны Вячеслав Калинин.

Первый замминистра финансов Леонид Горнин в Госдуме в октябре 2022 года говорил, что средний размер пенсии по линии Минобороны составит 41 900 руб. В Госдуме «Ведомостям» сообщили, что выплаты военным пенсионерам осуществляет Минобороны, однако не смогли уточнить число пенсионеров из СНГ, постоянно проживающих на территории России.

Дарья Эрозбек