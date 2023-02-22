Вынесен приговор совладельцу «Алтаймясопрома», строившему свинокомплекс за 8 млрд рублей

В Алтайском крае вынесен приговор по делу о мошенничестве при строительстве свинокомплекса компании «Алтаймясопром». Фигурантом дела является совладелец компании Александр Юган.

Компания реализовывала в регионе крупный проект свинкомплекса на 300 тыс. голов. В предприятие было инвестировано 7,9 млрд руб., из которых 5,8 млрд руб. — средства Внешэкономбанка. В феврале 2018 года «Алтаймясопром» был признан банкротом. На тот момент, как сообщал «Ъ-Сибирь», долг компании перед Внешэкономбанком превышал 8,4 млрд руб., общая сумма кредиторской задолженности компании была более 9,8 млрд руб.

По данным пресс-службы объединенных судов Алтайского края, Александр Юган дал указание директору «Алтаймясопрома» по мере поступления оборудования от поставщика ООО «СибТЭКС» передавать отдельные единицы компании «Кузбассмясопром», которая, как сообщает пресс-служба суда, являлась подконтрольной Александру Югану.

«Александр Юган, используя находящиеся в его распоряжении сведения об истинном экономическом состоянии ООО «Алтаймясопром» и его имуществе, печать компании и печати подконтрольных ему компаний, организовал изготовление поддельных документов, отражающих фиктивные гражданско-правовые сделки с отчуждаемым имуществом», - говорится в сообщении. Похищенным имуществом фигурант дела распорядился по собственному усмотрению. В результате, ущерб кредиторам «Алтаймясопрома» правоохранители оценили в 166,2 млн руб.

Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях Александр Юган не признал, заявив. что дело было сфабриковано, чтобы завладеть предприятием. Суд посчитал его вину доказанной и назначил ему четыре года лишения свободы условно и штраф в размере 400 тыс. руб.

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Оксана Павлова