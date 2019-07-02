Крупный свинокомплекс в Кузбассе признан банкротом

Арбитражный суд Кемеровской области признал ООО «Кузбассмясопром» банкротом и открыл конкурсное производство до конца декабря 2019 года. Как следует из материалов дела, предыдущая банкротная процедура — наблюдение — введена на предприятии в марте 2018 года. Заявление о признании компании банкротом подало кемеровское ООО «Транспортсервис» из-за долга в 0,5 млн руб.

ООО «Кузбассмясопром» — крупный производитель свинины, создан на базе Заринского свинокомплекса, признанного банкротом в 2014 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», до февраля 2018 года владельцем «Кузбассмясопрома» был Евгений Юган — сын совладельца банкротящегося «Алтаймясопрома» и владельца УК «Кем-ойл» Александра Югана. Сейчас единоличный владелец «Кузбассмясопрома» — Владимир Балобанов, которому также принадлежит спортивно-туристический комплекс «Шерегеш». В 2017 году выручка «Кузбассмясопрома» составляла 362,9 млн руб., чистый убыток — 466,4 млн руб.

Предыдущий губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, говоря о планах региона к 2020 году выйти на полную самообеспеченность мясом, отмечал, что «Кузбассмясопром» к 2018 году планировал выйти на объемы производства до 17 тыс. т мяса в год (в 2015 году — 8 тыс. т) и полностью будет удовлетворять потребность в мясе на севере Кузбасса.

Юрий Зуев