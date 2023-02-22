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ЦИК назначил по половине членов избиркомов Запорожской и Херсонской областей

Центризбирком (ЦИК) РФ на заседании 22 февраля назначил по пять членов в региональные избиркомы Запорожской и Херсонской областей.

Согласно указам врио губернаторов этих регионов, обе комиссии будут состоять из десяти членов с правом решающего голоса. Поскольку в регионах еще не сформированы законодательные органы, то комиссии формируются на паритетной основе главами областей и Центризбиркомом. Кандидатуры могли предлагать партии и общественные объединения, ЦИК принимал заявки по кандидатурам до 21 февраля.

Как сообщил на заседании член ЦИКа Константин Мазуревский, в состав избиркома Запорожской области войдут кандидатуры, представленные пятью партиями: ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Единая Россия» и Российская партия пенсионеров. По его словам, четыре кандидата из числа назначаемых ЦИКом уже входят в состав регионального избиркома, который прошлой осенью организовывал референдум по вхождению в состав РФ.

Позже господин Мазуревский уточнил «Ъ», что в Запорожской области комиссия уже сформирована, так как врио главы Евгений Балицкий тоже назначил свою пятерку. Кроме перечисленных партий в состав облизбиркома вошли представители КПРФ, партии «Зеленая альтернатива» и общественной организации «Мы вместе».

О формировании комиссии Херсонской области на заседании докладывал член ЦИКа Евгений Шевченко. По его словам, в состав избиркома от ЦИКа войдут кандидатуры, представленные партиями «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», Партией пенсионеров и Общественным советом Херсонской области.

Господин Шевченко пояснил «Ъ», что указ врио главы Херсонской области Владимира Сальдо о назначении в избирком своей пятерки ожидается на следующей неделе.

Напомним, на прошлой неделе ЦИК рекомендовал главам этих регионов назначить в состав комиссий по две кандидатуры, которые после окончательного формирования займут посты председателя и зампреда. В Запорожской области это действующий председатель Галина Катющенко и секретарь комиссии Елена Сивенкова. В избирком Херсонской области ЦИК рекомендовал действующую главу комиссии Марину Захарову и члена избиркома Крыма Сергея Высотина.

Елена Рожкова

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